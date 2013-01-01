Подведены итоги работы Государственной жилищной инспекции по Курской области в 2017 году



Речь об этом шла на пресс-конференции руководителя ведомства Игоря Афонькина.

По его словам на сегодняшний день ситуации на рынке управления многоквартирными домами в Курской области стабильная. По сравнению с прошлым годом количество жалоб снизилось на 10-12%. Всего их поступило порядка 9 тысяч. По ним проведено более 2,3 тысячи проверок.

Изменилось и содержание обращений. Если раньше куряне жаловались на некачественно предоставленные коммунальные услуги, двойные квитанции, то сейчас основной поток обращений касается содержания общего имущества, парковок, перепланировки жилых помещений.

Самое большое количество обращений по-прежнему касается начисления оплаты за общедомовые нужды. По словам Игоря Афонькина, большинство жалоб обосновано. Об этом свидетельствуют цифры: в 2017 году по итогам проверок Госжилинспекции курянам сделан перерасчет на сумму 7,8 млн рублей. Зачастую, эта проблема возникает по вине недобросовестных плательщиков или незаконных подключений. И решить ее можно с помощью установки приборов учета нового поколения, одновременного снятия показаний общедомовых и индивидуальных счетчиков.

Безусловно, что претензий к работе управляющих компаний в этом году стало значительно меньше. Это произошло благодаря ведению лицензирования в этой отрасли и значительному увеличению штрафов. За неоднократное неисполнение предписаний надзорных органов - лишение лицензии. Пока в регионе лицензии лишена лишь одна УК – это «Чистый Северо-Запад».

Руководитель Государственной жилищной инспекции особо подчеркнул, что в 2017 году на 20% выросло количество заключенных договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования. Эта работа велась совместно с комитетом региональной безопасности Курской области. На сегодняшний день подобные договоры имеют 85% жителей частных домов и 93% - проживающие в квартирах.

Добиться таких успехов в работе удалось, в том числе, благодаря увлечению количества встреч руководства ГЖИ с населением. Они не просто принимают участие в проверках, но и участвуют в сходах граждан, собраниях, общаются с инициативными группами по различным вопросам. Принимаются обращения и по телефону горячей линии - 74-70-42. В этом году их поступило больше тысячи.