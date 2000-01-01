Подведены итоги деятельности территориальной подсистемы РСЧС в 2017 году и обозначены задачи на 2018
Перед началом мероприятия возле драмтеатра была организована выставка новых машин и оборудования для работы спасателей, пожарных и Центра медицины катастроф.
Выступая перед собравшимися, губернатор Александр Михайлов подчеркнул, что курские спасатели работают четко и надежно, они по праву заслужили звание лучших в стране и вручил пожарным частям новую технику.
Стоит отметить, что в области реализуется ряд пилотных проектов, таких как система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, региональная навигационно-информационная система Курской области в рамках ГЛОНАСС, комплексная система экстренного оповещения населения, система использования спутниковых навигационных технологий и средств дистанционного зондирования Земли и других результатов космической деятельности, продолжается создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
На итоговом сборе были вручены дипломы победителям регионального смотра-конкурса по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
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