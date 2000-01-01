Подведены итоги деятельности территориальной подсистемы РСЧС в 2017 году и обозначены задачи на 2018



Перед началом мероприятия возле драмтеатра была организована выставка новых машин и оборудования для работы спасателей, пожарных и Центра медицины катастроф.

Недавно Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении отметил, что российские спасатели по праву заслужили авторитет и уважение, как в российском обществе, так и далеко за пределами нашей страны, ведь именно они первыми приходят на помощь, когда что-то происходит, и при этом проявляют личное мужество и отвагу.

Выступая перед собравшимися, губернатор Александр Михайлов подчеркнул, что курские спасатели работают четко и надежно, они по праву заслужили звание лучших в стране и вручил пожарным частям новую технику.

Стоит отметить, что в области реализуется ряд пилотных проектов, таких как система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, региональная навигационно-информационная система Курской области в рамках ГЛОНАСС, комплексная система экстренного оповещения населения, система использования спутниковых навигационных технологий и средств дистанционного зондирования Земли и других результатов космической деятельности, продолжается создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

На итоговом сборе были вручены дипломы победителям регионального смотра-конкурса по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.