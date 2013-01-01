В Орловской области 1100 семей получили государственные выплаты при рождении первенцев



С начала 2018 года за назначением ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка обратились 1150 орловцев

Как сообщила руководитель Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области Ирина Гаврилина, по данным Управления ЗАГС Орловской области за январь - сентябрь текущего года зарегистрировано 2084 первенцев.

Средства на реализацию ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета. Общий объем денежных средств на 2018 год для осуществления выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка составляет 86,5 млн рублей. Всего по итогам текущего года планируется получить федеральные средства в объеме 97 млн рублей на эти цели. В следующем году прогнозируемый объем федеральных средств, необходимых для указанных выплат, составит около 202 млн рублей.

Право на назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка имеют женщины, родившие (усыновившие) ребенка, являющиеся гражданами России, постоянно проживающие на территории РФ, в случае если ребенок (родной, усыновленный) рожден начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ, и размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты, лично либо через законного представителя.

Размер 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Орловской области на 2018 год составляет 15241 рубль, на 2019 год – 15456 рублей.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленном в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. В 2018 году размер выплаты составляет 9 429 рублей, в 2019 года – 9741 рубль.

Право на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка возникает со дня рождения ребенка и по день достижения ребенком возраста полутора лет.

Для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка гражданам нужно обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства заявителя либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Губернатор области Андрей Клычков подчеркнул, что работа по информированию населения о порядке назначения и осуществления ежемесячной выплаты должна быть продолжена.

По словам главы региона необходимо максимально упростить сбор соответствующих документов для обратившихся семей, в том числе применять межведомственный электронный документооборот.