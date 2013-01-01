Поддержка Фонда содействия инноваций пойдет в Пензу по «КРУГ»у



Пензенская научно-производственная фирма вошла в число 55 российских предприятий - победителей конкурса инновационных производственных проектов по программе «Коммерциализация»

Компания представила проект по организации производства программно-технических комплексов со встроенным функционалом модульных тренажеров для систем управления объектами повышенной опасности.

Речь идет о выпуске новой импортозамещающей продукции и создании высокопроизводительных рабочих мест.

Теперь на реализацию этого проекта компания - участник пензенского кластера «Безопасность» получит грант федерального Фонда содействия инновациям на условиях привлечения внебюджетных средств.

На предприятии будет создан новый производственный участок со специализированными стендами для настройки программно-технических комплексов, их комплексной наладки и проверки работоспособности, который будет обслуживаться высокопроизводительным сервером.

Проект предусматривает вывод на рынок новой увеличение доли предприятия на российском рынке автоматизации.

Пензенская область, Приволжский федеральный округ