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Пенсионная реформа

Под Анапой открыли высокотехнологичный военный госпиталь

Сен 4
Москва Центральный федеральный округ
Под Анапой открыли высокотехнологичный военный госпиталь

Комплекс, построенный АО «ГУОВ» вблизи от железнодорожного вокзала города-курорта в Краснодарском крае, оснащен новейшим медицинским оборудованием и может работать в автономном режиме.
На территории в 7,2 га филиала № 4 «419 Военного госпиталя» в Анапе расположены основной корпус, собственная газовая котельная, кислородно-газификационная станция и надземная трёхэтажная парковка на 122 автомобиля.

Здание госпиталя общей площадью в 16 тысяч кв.м. построено

по особому проекту и состоит из четырех разноэтажных блоков. На первом этаже расположены кабинеты диагностики и поликлиника, на втором - аптека и отделения хирургии, травматологии, анестезиологии, реанимации, на третьем - терапия и неврология.

Для оказания высокотехнологичной медицинской помощи установлено самое современное оборудование. Компьютерный томограф 128-срезовой конфигурации значительно повышает уровень диагностики заболеваний хирургического и неврологического профиля. В кабинете физиотерапии есть аппараты для проведения терапии магнитным полем, УВЧ, микроволнами, локальной воздушной криотерапии, а также техникой для стимуляции лимфатической системы, массажа переменным электростатическим полем, вакуумной терапии.

Малая операционная предназначена для срочных хирургических операций больным, поступающим в госпиталь в экстренном и неотложном порядке. Первая операционная оборудована современным рентгенпрозрачным операционным столом, эндовидеохирургической и дыхательно-наркозной техникой. Во втором операционном зале основной стол с ортопедической приставкой и возможностью проведения не только общехирургических вмешательств, но и выполнению специализированных травматологических операций. Все компьютеры врачей госпиталя объединены в единую локальную сеть для обмена данными.

В комфортабельных палатах одновременно можно разместить 120 пациентов. Госпиталь в Анапе рассчитан на обслуживание 9 тысяч человек, включая личный состав Военно-инновационного технополиса «ЭРА», который также строится под Анапой.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
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