Почему Вологодская ТПП стала площадкой для объединения экспертов и оценщиков Северо-запада России.



Вопрос определения цены объекта, земельного участка, имущественного комплекса, доли в уставном капитале, определения размера убытка – это всегда спор и всегда конфликт. Но спор может быть конструктивный, если стороны слышат друг друга и готовы к конструктивному диалогу.

Комментирует вице-президент Вологодской ТПП, со организатор первого Форума оценщиков и экспертов северо-запада Надежда Малахова.

Вологодская ТПП – это площадка, на которой бизнес, власть и профессиональные сообщества могут открыто говорить с друг другом, а главное – находить решения даже самых сложных вопросов.

Именно поэтому в 2017 года был создан при Палате Региональный совет оценочной деятельности (РСДО), который объединил самых авторитетных экспертов и оценщиков региона, органы государственной власти, кадастровую палату, Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации и риэлторов.

На одной из встреч РСОД родилась идея провести форум, на котором нужно не только обсудить актуальные вопросы, но и рассмотреть «живые» кейсы из регионов. Темы предложило оценочное сообщество, и это были самые «острые» вопросы, касающиеся профессиональной этики, экспертизы, которые проводились по ряду громких уголовных дел в стране, экспертизы при банкротстве предприятий и многое другое.

Мы очень тщательно отнеслись к подбору спикеров, потому что на вопросы, которые были заданы могут ответить только профессионалы и только практики с большим опытом работы.

Мы всегда стараемся дополнить мероприятия образовательной частью, поэтому отдельный день Форума был посвящен повышению квалификации экспертов при проведении судебных экспертиз.

Сейчас можно смело сказать, что первый Форум Северо-запада России, на площадке Вологодской ТПП прошел на высоком уровне. Это подтверждает и география участников Хабаровск, Екатеринбург, Казань, Н-Новгород и еще более 15 регионов страны и их положительные отзывы.

Отзыв участницы Форума Гончаровой Юлии ("Северсталь-Метиз") «Благодарю за форум, очень интересно, понравилось все – и спикеры, и организация мероприятия и наполнение информацией.»