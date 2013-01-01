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ИЗМИР

Победители конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года»

Янв 11
Удмуртская Республика Приволжский федеральный округ
Победители конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года»
Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 22 декабря 2017 года №1668-р «Об утверждении итогов конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года» и присуждении почетных дипломов лучшего экспортера Удмуртской Республики» победителями конкурса утверждены:

1. В номинации «Лучший экспортёр Удмуртской Республики 2016 года»:

- АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»;

- АО «Концерн «Калашников»;

2. В номинации «Лучший экспортёр Удмуртской Республики 2016 года среди субъектов малого и среднего предпринимательства»

- ЗАО «Чистые технологии»;

3. В номинации «Лучший менеджер Удмуртской Республики 2016 года в области внешнеэкономической деятельности»:

- Зиятдинов Фанил Газисович - генеральный директор АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»;

- Толстухин Юрий Борисович – директор ЗАО «Чистые технологии».

4. Благодарственным письмом Министерства экономики УР за развитие экспортной деятельности предприятия награжден

Новоселов Вадим Вячеславович – директор ООО «ФМС-Экспорт».



 
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