Победители конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года»
Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 22 декабря 2017 года №1668-р «Об утверждении итогов конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года» и присуждении почетных дипломов лучшего экспортера Удмуртской Республики» победителями конкурса утверждены:
1. В номинации «Лучший экспортёр Удмуртской Республики 2016 года»:
- АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»;
- АО «Концерн «Калашников»;
2. В номинации «Лучший экспортёр Удмуртской Республики 2016 года среди субъектов малого и среднего предпринимательства»
- ЗАО «Чистые технологии»;
3. В номинации «Лучший менеджер Удмуртской Республики 2016 года в области внешнеэкономической деятельности»:
- Зиятдинов Фанил Газисович - генеральный директор АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»;
- Толстухин Юрий Борисович – директор ЗАО «Чистые технологии».
4. Благодарственным письмом Министерства экономики УР за развитие экспортной деятельности предприятия награжден
Новоселов Вадим Вячеславович – директор ООО «ФМС-Экспорт».
11 Янв 2018, Администрация Удмуртской Республики / Удмуртская Республика
Удмуртская Республика:
|29 Дек:
|15 Дек:
|15 Дек:
Приволжский федеральный округ:
|14 Дек:
|28 Ноя:
|27 Ноя:
РОССИЯ:
|11 Янв:
|10 Янв:
|10 Янв: