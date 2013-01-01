Победители конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года»

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 22 декабря 2017 года №1668-р «Об утверждении итогов конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года» и присуждении почетных дипломов лучшего экспортера Удмуртской Республики» победителями конкурса утверждены:

1. В номинации «Лучший экспортёр Удмуртской Республики 2016 года»:

- АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»;

- АО «Концерн «Калашников»;

2. В номинации «Лучший экспортёр Удмуртской Республики 2016 года среди субъектов малого и среднего предпринимательства»

- ЗАО «Чистые технологии»;

3. В номинации «Лучший менеджер Удмуртской Республики 2016 года в области внешнеэкономической деятельности»:

- Зиятдинов Фанил Газисович - генеральный директор АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»;

- Толстухин Юрий Борисович – директор ЗАО «Чистые технологии».

4. Благодарственным письмом Министерства экономики УР за развитие экспортной деятельности предприятия награжден

Новоселов Вадим Вячеславович – директор ООО «ФМС-Экспорт».