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Победители «100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ» на выставке "Продэкспо 2019"

Фев 14
ТПП РФ
Победители «100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ» на выставке "Продэкспо 2019"
Региональные компании – победители акции «100 проектов под патронатом Президента Торгово-промышленной палаты РФ» имеют возможность представлять свою продукцию на ведущих международных выставках, проводимых на площадке ЦВК «Экспоцентр».

«Важно отметить, что Торгово-промышленная палата РФ предоставляет уникальную возможность лучшим предприятиям малого и среднего бизнеса на безвозмездной основе принять участие в крупнейших отраслевых выставках и мероприятиях на площадке центрально-выставочного комплекса «Экспоцентр», – отмечает вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, – что позволяет вывести региональные компании на новый, федеральный и международный, уровень. Торгово-промышленная палата находится в постоянном взаимодействии с компаниями-победителями национальных проектов, оказывая максимальное содействие по продвижению и развитию малого и среднего бизнеса в России».

В этот раз компании – победители акции «100 проектов под патронатом Президента Торгово-промышленной палаты РФ», а именно ООО «Калиниградхлеб», ООО «Мега-Пак», ООО «АгроТек» и ООО «Капитал Прок», приняли участие в 26-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2019», в рамках которой представили свою продукцию.

Уникальная площадка выставки «Центр закупок Продэкспо» позволяет руководителям производственных предприятий наладить деловые контакты, необходимые для дальнейшего развития бизнеса. В рамках выставки также проведены переговоры с представителями крупнейших российских торговых сетей. Помимо этого, руководители региональных компаний смогли принять участие в деловой программе «Продэкспо».

Для сведения:

Международная выставка «Продэкспо» является одним из самых крупных смотров напитков и продуктов питания в Восточной Европе и в России и в течение 25 лет определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии. В этом году выставка проходит с 11 по 15 февраля, участие в ней принимают более 2,5 тысяч компаний из 69 стран мира.

14 Фев 2019, ТПП РФ


 
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