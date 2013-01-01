По железнодорожной части Крымского моста прошел первый поезд
Первый технический поезд из Тамани в Керчь прошел по Крымскому мосту, где 14 июня состыковали рельсы на первом из железнодорожных путей. Служебный состав успешно преодолел путь в 19 километров без остановок.
Рельсы, уложенные между двумя берегами, стали удобным технологическим путем для перевозки грузов на участки, где продолжается строительство железной дороги через Керченский пролив. Это, в первую очередь, рельсошпальная решетка и щебень с основных баз на таманской стороне. На втором железнодорожном пути еще предстоит уложить 7 километров рельсошпальной решетки.
Со стороны Тамани завершается строительство 40-километрового железнодорожного подхода к мосту и 18-километрового – со стороны Крыма. Один из самых современных и протяженных в России железнодорожных участков называют «бархатным путем», так как скорость поездов будет небольшой, чтобы пассажиры имели возможность получить эстетическое удовольствие во время плавного и бесшумного движения поезда. В настоящее время ведется монтаж системы декоративного освещения. После запуска железнодорожного сообщения с Крымом арки моста в ночное время будут подсвечиваться российским триколором.
Республика Крым, Краснодарский край, Южный федеральный округ
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