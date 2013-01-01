По итогам 2017 года из Курского аэропорта перевезено более 32 тысяч пассажиров



Это на 5% больше, чем за 2016 год. Как рассказали в комитете промышленности, транспорта и связи Курской области, выполнено порядка 700 парных авиарейсов, в такие города как Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Анапа, что на 22% больше выполненных авиарейсов за 2016 год.

Росту полетов способствовало круглогодичное авиасообщение с Санкт-Петербургом и организованный встречный рейс в Москву.

В 2017 году в южном направлении было выполнено 46 парных авиарейсов, из них в Анапу -15 рейсов, в Сочи -15, Симферополь - 16. К Черноморскому побережью перевезено более 6 тысяч пассажиров, что в среднем на 41,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Перевозка пассажиров авиакомпанией «РусЛайн» по маршрутам «Курск – Анапа – Курск», «Курск – Сочи – Курск» осуществлялась на условиях софинансирования: 50% -из областного бюджета и 50% - из федерального. Это стало возможным благодаря субсидированию региональных маршрутов, которое ведётся в рамках развития региональных авиаперевозок по поручению президента страны.

Авиасообщение между Курском и Симферополем осуществлялось на коммерческой основе авиакомпанией «Саратовские авиалинии».

Благодаря усилиям администрации области, направленным на расширение географии полетов из международного аэропорта «Курск», с начала 2018 года открыто регулярное авиасообщение с Москвой и Санкт-Петербургом за счет средств областного бюджета.

Полеты в Москву осуществляются ежедневно с понедельника по пятницу. Полеты в Санкт-Петербург – два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Цена билетов в Москву – от 2,5 тысячи рублей, в Санкт-Петербург - от 4,5 тысячи рублей.

С марта текущего года открывается авиасообщение с городом Минеральные Воды.

Кроме того, администрацией Курской области ведутся переговоры с руководством авиакомпании «Саратовские авиалинии» о выполнении летней программы полетов в Анапу, Сочи, Симферополь и в Анталию (Турция).