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ИЗМИР

По итогам 2017 года из Курского аэропорта перевезено более 32 тысяч пассажиров

Янв 17
Курская область Центральный федеральный округ
По итогам 2017 года из Курского аэропорта перевезено более 32 тысяч пассажиров

Это на 5% больше, чем за 2016 год. Как рассказали в комитете промышленности, транспорта и связи Курской области, выполнено порядка 700 парных авиарейсов, в такие города как Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Анапа, что на 22% больше выполненных авиарейсов за 2016 год.
Росту полетов способствовало круглогодичное авиасообщение с Санкт-Петербургом и организованный встречный рейс в Москву.

В 2017 году в южном направлении было выполнено 46 парных авиарейсов, из них в Анапу -15 рейсов, в Сочи -15, Симферополь - 16. К Черноморскому побережью перевезено более 6 тысяч пассажиров, что в среднем на 41,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Перевозка пассажиров авиакомпанией «РусЛайн» по маршрутам «Курск – Анапа – Курск», «Курск – Сочи – Курск» осуществлялась на условиях софинансирования: 50% -из областного бюджета и 50% - из федерального. Это стало возможным благодаря субсидированию региональных маршрутов, которое ведётся в рамках развития региональных авиаперевозок по поручению президента страны.

Авиасообщение между Курском и Симферополем осуществлялось на коммерческой основе авиакомпанией «Саратовские авиалинии».

Благодаря усилиям администрации области, направленным на расширение географии полетов из международного аэропорта «Курск», с начала 2018 года открыто регулярное авиасообщение с Москвой и Санкт-Петербургом за счет средств областного бюджета.

Полеты в Москву осуществляются ежедневно с понедельника по пятницу. Полеты в Санкт-Петербург – два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Цена билетов в Москву – от 2,5 тысячи рублей, в Санкт-Петербург - от 4,5 тысячи рублей.

С марта текущего года открывается авиасообщение с городом Минеральные Воды.

Кроме того, администрацией Курской области ведутся переговоры с руководством авиакомпании «Саратовские авиалинии» о выполнении летней программы полетов в Анапу, Сочи, Симферополь и в Анталию (Турция).



 
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