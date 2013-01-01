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Первый в России «Математический парк» начал работать в Республике Адыгея

Июн 26
Москва Центральный федеральный округ
Первый в России «Математический парк» начал работать в Республике Адыгея

Уникальный образовательный проект создания музея математики под открытым небом реализован в Майкопе РЕМШ совместно с Математическим институтом имени Владимира Стеклова РАН при финансовой поддержке региональных властей
«Математический парк» на территории Республиканской естественно-математической школой (РЕМШ) представляет собой площадку с математическими арт-объектами, которые визуализируют многие задачи и теоремы. Каждый посетитель музея также может попробовать самостоятельно решить задачу выдающегося математика, члена Петербургской академии наук Леонарда Эйлера о семи кёнигсбергских мостах.

«Дать возможность молодежи реализовать свой потенциал в России – наша общая задача. Принятая Стратегия научно-технологического развития страны требует фундаментальной подготовки молодых людей. Считаю, что технологический прорыв смогут сделать только талантливые и целеустремленные ребята, которые учатся в таких образовательных организациях, как Республиканская естественно-математическая школа», - подчеркнул вице-президент Российской академии наук, академик Валерий Козлов.

«Сегодня мы гордимся успехами воспитанников РЕМШ. Главное, здесь открывают перспективы для талантливых школьников из самых отдаленных населенных пунктов. Есть немало примеров, когда учащиеся становятся победителями и призёрами олимпиад, поступают в престижные вузы России, - отметил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, - В свою очередь власти республики всегда готовы поддерживать интересные идеи и проекты, которые направлены на повышение качества и доступности образования, помогают привить детям любовь к точным наукам, развивают способности школьников».

Он вручил награды учащимся РЕМШ – призерам всероссийских олимпиад школьников, а также победителям первой семейной математической олимпиады и олимпиады по математике среди учителей.

Республика Адыгея, Южный федеральный округ



 
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