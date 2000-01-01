Первый детский технопарк «Кванториум» планируют открыть в Курске в конце 2018 года



Глава государства во время своей пресс-конференции отметил, что «все дети талантливы», вопрос только в том, чтобы раскрыть эти таланты. «Мы и с научной точки зрения будем этим заниматься, и в практическом плане», - заявил Владимир Путин и напомнил, что работа с талантливыми детьми ведется в центре «Сириус», а также в «Артеке», «Океане», «Орленке» и детских технопарках.

В Курской области открытие технопарка «Кванториум» намечено на конец 2018 года. Он разместится в бывшем кинотеатре «Восток» Курска. Там будет обучаться около тысячи детей в возрасте от 5-ти до 18-ти лет.

«Кванториум» — это федеральный проект, цель которого — возрождение престижа инженерных профессий и подготовка будущих квалифицированных кадров. Первый детский технопарк открыли в Москве два года назад. Сейчас в России существует уже 23 детских технопарка.

Концепция технопарка предусматривает обучение по шести естественнонаучным и техническим направлениям: "Робоквантум", "IT-Квантум", "Аэроквантум", "Биоквантум, "Дополненная и виртуальная реальность" и "Хайтек". Спектр дополнительных образовательных программ будет ежегодно расширяться за счет внедрения новых направлений, ориентированных на решение задач, поставленных промышленными предприятиями региона.