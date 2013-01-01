Первый бетон уложен в фундамент здания Усть-Джегутинской малой ГЭС



Строительные работы ведутся на всех объектах электростанции, которую возводит РусГидро в Карачаево-Черкесии вблизи водохозяйственного гидроузла на реке Кубань

Усть-Джегутинская малая ГЭС будет использовать энергию воды, которая в настоящее время пропускается через водосброс гидроузла¸ действующего с 60-х годов прошлого века.

Мощность новой электростанции составит 5,6 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 25,6 млн кВт·ч. Проект предусматривает возможность строительства второй очереди, что в перспективе позволит увеличить мощность ГЭС до 8,4 МВт.

На сегодняшний день на стройплощадке Усть-Джегутинской МГЭС произведен вынос всех инженерных коммуникаций, подготовлены котлованы под основные сооружения, ведется монтаж промежуточных опор и изготавливаются металлоконструкции трубопровода, а также возводится фундамент водоприемника и рыбозащитного устройства. Одновременно изготавливаются и доставляются на стройплощадку закладные части гидротурбин. Подписаны контракты на изготовление электротехнического и вспомогательного оборудования.

Проект реализуется по итогам отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, работающих на основе использования возобновляемых источников энергии. Уже есть примеры успешной реализации таких проектов - в конце 2017 года было завершено строительство малой ГЭС на водозаборе реки Большой Зеленчук в Карачаево-Черкесии.

Инвестиционная программа Группы РусГидро включает целый ряд проектов по строительству малых ГЭС в Северо-Кавказском регионе.

Помимо Усть-Джегутинской МГЭС, это еще три малые гидроэлектростанции – Красногорская в Карачаево-Черкесии, Барсучковская в Ставропольском крае и Верхнебалкарская в Кабардино-Балкарии.

Карачаево-Черкесская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ