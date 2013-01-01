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ИЗМИР

Пермские инноваторы предвосхитили запросы российских естественных монополий

Апр 2
Москва Центральный федеральный округ
Пермские инноваторы предвосхитили запросы российских естественных монополий

50 предприятий Пермского края представили свои новейшие разработки на выставке оборудования для нефтегазовой отрасли
Выставку поселили целые делегации представителей «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа» и присмотрели себе новых поставщиков и партнеров.

«Пермские разработчики в некоторых направлениях предвосхищают запросы нашей компании, которой жизненно необходимы новейшие технологии. То, что мы обсуждали в качестве целеполагания, здесь, на выставке уже представлено в конкретных продуктах. Разработчики Пермского края работают на гребне интеллектуальной волны и это нужно всячески поддерживать, - подчеркнул вице-президент по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун.

На выставке был представлен промышленный кластер «Фотоника» и свою продукцию презентовали несколько компаний, входящих в это объединение - «Феникс», «Инверсия-Сенсор», «Инкаб» и «Анодъ».

Компания «Новые фитинговые технологии», которая уже давно сотрудничает с ПАО «Газпром», стремится наладить взаимодействие с «ЛУКОЙЛом». На выставке она презентовала разработку камер приема и запуска, систему подогрева нефти.

Порадовал новинками и давний партнер ПАО «ЛУКОЙЛ» : компания ООО «Элкам» представила технологию добычи нефти из стволов малого диаметра – бюджетный вариант бурения в осложненных условиях.

«Выставки позволяют оценить технический потенциал предприятий здесь и сейчас, поэтому они показывают высокую эффективность. Подобные мероприятия проводятся в Перми регулярно. Мы и дальше будем помогать региональным компаниям находить точки выхода на крупных заказчиков. Мы уже договорились, что проведем аналогичное мероприятие для ПАО «Россети», - отметил губернатор Пермского края Максим Решетников,

Пермский край, Приволжский федеральный округ



 
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