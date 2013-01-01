Пермские инноваторы предвосхитили запросы российских естественных монополий



50 предприятий Пермского края представили свои новейшие разработки на выставке оборудования для нефтегазовой отрасли

Выставку поселили целые делегации представителей «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа» и присмотрели себе новых поставщиков и партнеров.

«Пермские разработчики в некоторых направлениях предвосхищают запросы нашей компании, которой жизненно необходимы новейшие технологии. То, что мы обсуждали в качестве целеполагания, здесь, на выставке уже представлено в конкретных продуктах. Разработчики Пермского края работают на гребне интеллектуальной волны и это нужно всячески поддерживать, - подчеркнул вице-президент по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун.

На выставке был представлен промышленный кластер «Фотоника» и свою продукцию презентовали несколько компаний, входящих в это объединение - «Феникс», «Инверсия-Сенсор», «Инкаб» и «Анодъ».

Компания «Новые фитинговые технологии», которая уже давно сотрудничает с ПАО «Газпром», стремится наладить взаимодействие с «ЛУКОЙЛом». На выставке она презентовала разработку камер приема и запуска, систему подогрева нефти.

Порадовал новинками и давний партнер ПАО «ЛУКОЙЛ» : компания ООО «Элкам» представила технологию добычи нефти из стволов малого диаметра – бюджетный вариант бурения в осложненных условиях.

«Выставки позволяют оценить технический потенциал предприятий здесь и сейчас, поэтому они показывают высокую эффективность. Подобные мероприятия проводятся в Перми регулярно. Мы и дальше будем помогать региональным компаниям находить точки выхода на крупных заказчиков. Мы уже договорились, что проведем аналогичное мероприятие для ПАО «Россети», - отметил губернатор Пермского края Максим Решетников,

Пермский край, Приволжский федеральный округ