Открыта регистрация участников VIII Международного форума социальных предпринимателей и инвесторов "



Регистрация на участие в Международном форуме "ИННОСИБ-2018", который пройдет в Омске с 17 по 19 октября, продлится до 15 октября.

В восьмой раз Омская область станет площадкой для проведения международного события в сфере социального предпринимательства. В этом году на форуме планируют обсудить возможности реализации социальными предпринимателями и социально-ориентированными некоммерческими организациями приоритетных национальных проектов социально-экономического развития России, а также продвижение и развитие социального предпринимательства в целом. Организатором мероприятия выступает региональная общественная организация "Центр инноваций социальной сферы" при поддержке регионального Правительства.

Ежегодно в Омскую область съезжаются эксперты, социальные предприниматели и инвесторы со всей страны. В прошлом году площадки Форума собрали более 1500 участников из 9 стран и 21 региона России. В этом году организаторы также ожидают гостей из зарубежных стран и регионов России.

"Уже подтвердили участие гости из Израиля, Кореи, Непала, Индии Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Планируется видео включение спикеров из Марокко, Греции Италии и ЮАР. В частности, на видео связь выйдут предприниматель, владелец семейной фермы в Королевстве Марокко и советник губернатора острова Крит", − утоняют в Омском Центре инноваций социальной сфере.

Для участия в форуме зарегистрироваться необходимо по ссылке http://cissinfo.ru/innosib2018/.