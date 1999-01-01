Особое внимание - качественным и недорогим продуктам питания



В соответствии с задачами, определенными Президентом РФ Владимиром Путиным в Указе «О долгосрочной государственной экономической политике» в Курской области проводится работа по обеспечению стабильной работы предприятий, созданию высокоэффективных рабочих мест, новых конкурентоспособных видов продукции.

Особое внимание уделяется обеспечению населения региона качественными, доступными по цене продуктами питания. В 2017 году курскими предприятиями пищевой и перерабатывающей отрасли освоено более 250 новых видов продукции.

Курская область не только вошла в число самообеспеченных по основной группе продуктов собственного производства, что является важным фактором в условиях импортозамещения, но и стала крупным поставщиком в другие регионы. Более 60% произведенной продукции отгружается за пределы области, при этом вывоз превышает ввоз в 2,8 раза. Увеличиваются экспортные поставки продовольствия.

За январь-ноябрь 2017 года предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области производство говядины увеличено на 1250 тонн, или в 1,3 раза, свинины – на 100 тыс. тонн, или в 2,7 раза, колбасных изделий – на 406 тонн, или на 5%, муки – на 9%, соков для детского питания – в 2,2 раза, продуктов молочных сгущенных – на 10%, безалкогольных напитков – на 9%, сахара – на 35%.

В 2017 году в Курской области открыто новое производство грибов. Компания «Грибная радуга» ввела в эксплуатацию первую очередь импортозамещающего комплекса по производству шампиньонов на собственном компосте мощностью 4 тыс. тонн грибов в год, в проект инвестировано 1,2 млрд рублей, создано 250 новых рабочих мест. Начата реализация второго и третьего этапов проекта, что позволит к 2019 году довести мощности до 12 тыс. тонн в год.

Хлебопекарными предприятиями области с 2011 года успешно реализуется программа по обеспечению населения социальными сортами хлеба. За 11 месяцев 2017 года в организации розничной торговли поставлено 8,7 тыс. тонн данного вида хлеба, заявки выполняются в полном объеме. По данным Курскстата средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в Курской области остаются одними из самых низких среди регионов ЦФО и на конец декабря 2017 года составляли 31руб. 78 коп. за килограмм.

Стабильная работа предприятий обеспечивает рост заработной платы. Среднемесячная заработная плата в пищевой и перерабатывающей отрасли за январь-октябрь 2017 года составила 25 152 рубля, темп роста к аналогичному периоду 2016 года 109,9%.

С начала года в отрасли создано более 600 новых рабочих мест.