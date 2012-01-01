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Основные критерии организации медицинской помощи на селе: качество, своевременность, доступность

Июл 3
Курская область Центральный федеральный округ
Основные критерии организации медицинской помощи на селе: качество, своевременность, доступность

Курская область с 2012 года активно включилась в реализацию федеральной целевой программы «Земский доктор», когда молодые специалисты, изъявив желание работать на селе, получают единовременные денежные выплаты в размере одного миллиона рублей. За время действия программы в регионе 231 доктор и пять фельдшеров воспользовались помощью государства на новом месте работы.
Шесть земских докторов приступили к своим обязанностям в нынешнем году. Всего в 2018 году 45 докторов и 15 фельдшеров укрепят кадровый состав сельских больниц.

Так, Мантуровскую центральную районную больницу по программе «Земский доктор» с 2012 года пополнили 13 специалистов: участковые терапевты, хирурги, педиатры, травматолог, акушер-гинеколог и др. К слову, последний прибыл в ЦРБ из соседней Белгородской области.

Как отметила главный врач Наталья Бассан, средний возраст докторов в мантуровской больнице сейчас не превышает 48 лет.

«Докторами мы довольны. Хорошие в профессиональном плане, подготовленные, работают заинтересованно, отдача высокая, а главное - больные довольны. Мне приятно отметить, что никому из них полученные от государства деньги не пришлось тратить на приобретение или строительство жилья в нашем районе: его получили бесплатно все доктора», - подчеркнула она.

Стоит отметить, что за последние годы в самой больнице произошли положительные изменения: установлен независимый источник питания – дизель-генератор на сумму 1,26 млн, в ближайшее время будет построена газовая котельная. Проектно-сметная документация на нее уже готова, выделены 11 млн рублей из областного бюджета. Модернизирован эндоскопический кабинет, для него приобретено оборудование на 1,5 млн рублей.

- На сегодняшний день наше лечебное учреждение имеет лицензию на все виды медицинской деятельности, оснащено необходимым современным оборудованием. Ежегодно в одном из структурных подразделений больницы делаем ремонт, - отметила главврач.

В Мантуровском районе три станции скорой помощи с круглосуточным дежурством, парк неотложки состоит из 12 автомобилей. Одна из них - высокой проходимости - поступила в конце прошлого года.

Кроме этого, в районе успешно действует программа «Земский фельдшер», в соответствии с которой приехавшие на работу специалисты ФАПов получают «подъемные» в размере 500 тыс. рублей. Финансирование обеспечивают на паритетной основе федеральный и региональный бюджеты. В Слинецком ФАПе уже принимает пациентов прибывший по данной программе земский фельдшер, а всего в районе ныне работают 19 ФАпов.

Мантуровский район сегодня является одним из хороших примеров, где заботятся о доступности для жителей сельской глубинки квалифицированной медицинской помощи.



 
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