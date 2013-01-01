ОРВ в Удмуртии: перевод муниципальных образований на портал regulation.udmurt.ru
Программа семинара состояла из нескольких блоков, включающих вопросы реализации национальных проектов, государственной поддержки инвестиционной деятельности, формирования отчетных и статистических данных организаций и оценки эффективности ОМСУ, а также развития института оценки регулирующего воздействия на муниципальном уровне.
В 2019 году запланирован перевод ОРВ и экспертизы муниципального уровня на Региональный портал regulation.udmurt.ru.
Участникам семинара были представлены основные преимущества работы с Региональным порталом, этапы перевода ОРВ и экспертизы муниципального уровня на портал, в том числе по участию представителей муниципальных образований в запуске процедур в пилотном режиме.
С презентацией, представленной на семинаре, можно ознакомиться перейдя по ссылке: http://economy.udmurt.ru/prioriteti/orv/prezentaciya%20seminar_%D0%9C%D0%9E.pptx
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