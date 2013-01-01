ОРВ в Удмуртии: перевод муниципальных образований на портал regulation.udmurt.ru

3 апреля 2019 года в г. Ижевске состоялся образовательный семинар для сотрудников муниципальных образований на тему: «Актуальные вопросы по основным направлениям работы экономических служб Администраций муниципальных образований», организованный Министерством экономики Удмуртской Республики.

Программа семинара состояла из нескольких блоков, включающих вопросы реализации национальных проектов, государственной поддержки инвестиционной деятельности, формирования отчетных и статистических данных организаций и оценки эффективности ОМСУ, а также развития института оценки регулирующего воздействия на муниципальном уровне.

В 2019 году запланирован перевод ОРВ и экспертизы муниципального уровня на Региональный портал regulation.udmurt.ru.

Участникам семинара были представлены основные преимущества работы с Региональным порталом, этапы перевода ОРВ и экспертизы муниципального уровня на портал, в том числе по участию представителей муниципальных образований в запуске процедур в пилотном режиме.

С презентацией, представленной на семинаре, можно ознакомиться перейдя по ссылке: http://economy.udmurt.ru/prioriteti/orv/prezentaciya%20seminar_%D0%9C%D0%9E.pptx