ОРВ в Удмуртии: оценка влияния нового регулирования на конкуренцию

14 ноября 2018 года в рамках семинара «Применение системных мер по содействию развитию конкуренции в работе органов власти» с докладом на тему «Практика оценки регулирующего воздействия муниципальных правовых актов, в том числе оценки воздействия на состояние конкуренции» выступил заместитель генерального директора Национального института системных исследований проблем предпринимательства О. М. Шестоперов.

Выступление состояло из двух блоков:

- первый был посвящен теортическим вопросам оценки влияния нового регулирования на состояние конкуренции;

- второй – рассмотрению вопросов и методов оценки издержек бизнеса, возникающих в связи с введением нового регулирования на примере конкретных актов других регионов.

С презентацией О.М. Шестоперова можно ознакомиться на сайте Министерства экономики Удмуртской Республики, пройдя по ссылке http://economy.udmurt.ru/prioriteti/orv/news/Shestoperov_ocenka.7z