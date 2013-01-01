ОРВ в Удмуртии: оценка влияния нового регулирования на конкуренцию
14 ноября 2018 года в рамках семинара «Применение системных мер по содействию развитию конкуренции в работе органов власти» с докладом на тему «Практика оценки регулирующего воздействия муниципальных правовых актов, в том числе оценки воздействия на состояние конкуренции» выступил заместитель генерального директора Национального института системных исследований проблем предпринимательства О. М. Шестоперов.
Выступление состояло из двух блоков:
- первый был посвящен теортическим вопросам оценки влияния нового регулирования на состояние конкуренции;
- второй – рассмотрению вопросов и методов оценки издержек бизнеса, возникающих в связи с введением нового регулирования на примере конкретных актов других регионов.
С презентацией О.М. Шестоперова можно ознакомиться на сайте Министерства экономики Удмуртской Республики, пройдя по ссылке http://economy.udmurt.ru/prioriteti/orv/news/Shestoperov_ocenka.7z
27 Ноя 2018, Администрация Удмуртской Республики / Удмуртская Республика
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