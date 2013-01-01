Орловский экспорт растет

Об этом проинформировал руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям Евгений Черный на аппаратном совещании в областной администрации.

В настоящее время на территории Орловской области в реестре экспортеров состоят 6 предприятий, прошедших обследование на соответствие требованиям более 40 стран–импортеров: ООО «Знаменский СГЦ», АО «Орелпродукт», ООО «Добрина», ЗАО «Верховский МКЗ», АО «Орелмасло» и предприятие по хранению продукции животного происхождения ООО «Продэкспо888».

В Реестре Таможенного союза находятся 13 предприятий Орловской области: 4 свиноводческих, 7 предприятий по ввозу/вывозу животноводческой продукции и 2 производителя кормов.

Совместно с бизнесом Правительство области ведет постоянную работу по поиску новых рынков сбыта орловской продукции с зарубежными партнерами. По сравнению с 2017 годом существенно увеличились объемы поставок зерна в Турцию, Египет, Швейцарию, Израиль, Норвегию, Литву, Армению, Казахстан. В 4,4 раза возросли поставки зерна в Республику Беларусь.

Если в 2016 году на экспорт было отправлено 10,8% от всего собранного урожая зерновых, в 2017 году - 13,5 %, то в текущем году на экспорт отгружено уже около 20 % - 615 тыс. тонн зерновых.

За 9 месяцев 2018 года за рубеж отправлено 1100 тонн молочной продукции, свыше 12 тыс. тонн кормов и кормовых добавок.

В текущем году Управлением было отобрано 98 проб экспортной продукции. В результате лабораторных исследований случаи несоответствия продукции по показателям качества и безопасности не выявлялись.

«Производимая продукция должна быть качественной и безопасной на 100%, - подчеркнул глава региона Андрей Клычков. - Сельхозпроизводителям необходимо ужесточать профилактические и карантинные мероприятия. А к нарушителям – применять более строгие меры».

Областному Управлению ветеринарии глава региона поручил сформировать стратегию Орловской области в части разработки и внедрения в 2019 году программы регионального мониторинга экспортируемой продукции на предмет её соответствия требованиям качества и безопасности. Кроме того, Управлению ветеринарии поручено усилить работу по недопущению возникновения особо опасных болезней животных и стабилизации эпизоотической ситуации в Орловской области.