Орловская продукция появится в магазинах ООО «ИКС 5 Ритейл Групп»

Сегодня между Правительством Орловской области и ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» заключено соглашение о сотрудничестве.

Документ скрепили подписями врио Губернатора Андрей Клычков и директор компании по взаимодействию с органами государственной власти Станислав Наумов.

Соглашение предполагает партнерство, направленное на обеспечение экономического роста, повышение качества жизни населения и развитие социальной инфраструктуры нашего региона.

ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» рассматривает возможность открытия торговых объектов на Орловщине с созданием дополнительных рабочих мест, обеспечение уже имеющихся магазинов доступной средой для маломобильных групп населения, а также внедрение современных технологий и способов управления.

Кроме того, оговаривается размещение заказов на орловских предприятиях для поставки продукции в магазины юридических лиц, входящих в одну группу с ООО «ИКС 5 Ритейл Групп», в том числе расположенных в других регионах РФ.

Правительство Орловской области в рамках действующего законодательства гарантирует содействие в развитии сети предприятий розничной торговли ООО «ИКС 5 Ритейл Групп».

Отметим, что подписание соглашения состоялось на площадке Представительства Орловской области при Правительстве РФ.