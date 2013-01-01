Орловская область один из немногих регионов, который применит практику стимулирования застройщиков

Изменения в законодательстве Орловской области, одобренные депутатами Облсовета на июньской сессии, позволят привлечь потенциальных инвесторов, готовых взять на себя обязательства по содействию в восстановлении нарушенных прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, завершить строительство проблемных объектов, а также снять социальную напряженность в сфере долевого строительства. После завершения строительства и исполнения всех обязательств новый застройщик получает компенсационный земельный участок, который возместит понесенные им затраты.

Напомним, на территории Орловской области имеются два проблемных объекта капитального строительства, находящихся в процедуре банкротства – дом № 11 по ул. Раздольной в г. Орле и дом № 159 по ул. Др. Народов в г. Ливны. Кроме того, в областном центре возводится два объекта долевого строительства, попавших в категорию проблемных – это жилые дома на ул. Панчука и ул. Бурова.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми с дольщиками на совещании в ноябре 2017 года, правительство области взяло на себя обязательство разработать механизм решения проблемы. Тогда, по инициативе врио Губернатора Андрея Клычкова вопрос защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве, был перенесен в правовое поле.

«Мы нашли выход из сложившейся ситуации, который не заставит пострадавших людей долго ждать», - заявил сегодня на аппаратном совещании Андрей Клычков.

С 5 июня Ливнах возобновлены работы на проблемном объекте капитального строительства. Новый застройщик ПАО «Орелстрой» зашел на объект и приступил к выполнению кладки наружных стен.

Решаются вопросы завершения строительства дома на ул. Бурова в городе Орле. В настоящий момент инвестором проводятся работы по покраске здания, запланирована закупка котельной и сантехники.

«Мы будем держать на контроле ситуацию. Важно чтобы все стороны выполнили свои обязательства, и закрыли эту проблемную тему, чтобы в ближайшее время граждане смогли въехать в принадлежащее им жилье», - подчеркнул Андрей Клычков. Контроль за внедрением закона в практику и соблюдением интересов сторон возложен на первого заместителя Председателя Правительства области Николая Злобина.

Глава региона отметил, что принятие закона определяет механизм решения сразу несколько задач. Первая – это решение проблем обманутых дольщиков. Помимо этого, принятый закон регламентирует проведение конкурсных процедур по предоставлению земельных участков для решения проблемы расселения граждан из аварийного жилья.