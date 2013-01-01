Орловщина чествует медиков

Об этом глава региона сегодня сообщил участникам торжественного мероприятия, посвященного Дню медицинского работника.

Людей в белых халатах чествовали в Орловском государственном академическом театре им. И. С. Тургенева.

Слова поздравления им адресовали Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, представители региональной и муниципальной власти.

В своем выступлении врио Губернатора отметил, что профессия медика - одна из самых благородных миссий. Она требует глубоких знаний, исключительных человеческих качеств.

«Сбережение нации поставлено Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в число стратегических векторов развития государства. Совместно мы должны повысить продолжительность жизни соотечественников, внедрить передовые информационные технологии в сектор, развивать высокотехнологичную медицинскую помощь», - подчеркнул Андрей Клычков.

По словам главы региона, в 2018 году Орловской области выделены федеральные средства на приобретение передвижных медицинских комплексов. Решается вопрос о строительстве 8 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Почти 57 млн направляется на развитие материальной базы детских поликлиник.

Врио Губернатора указал на недопустимость неграмотной оптимизации сети лечебных учреждений и необходимость поддержки кадров.

Андрей Клычков сообщил, что пострадавшие в ДТП на железнодорожном переезде в Орловском районе, которых он сегодня посетил, передали слова искренней благодарности орловским врачам за их высокий профессионализм.

Лучшие сотрудники отрасли были награждены почетными грамотами и благодарностями Губернатора, Орловского областного Совета народных депутатов, нагрудными знаками «Отличник здравоохранения».

Особенно теплые поздравления прозвучали в адрес ветеранов медицинской службы.

Продолжил торжество концерт.

Напомним, что одним из направлений губернаторской программы «Быстрое решение» является информатизация медучреждений с перспективой развития таких сервисов, как электронная медицинская карта, электронный рецепт, электронный больничный.