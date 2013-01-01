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ИЗМИР

Орловщина- Белгородчина

Июн 15
Орловская область Центральный федеральный округ
Орловщина- Белгородчина

Руководители органов государственной власти и местного самоуправления Орловской области изучили белгородский опыт работы в различных отраслях народного хозяйства
14 июня делегация Орловской области во главе с врио Губернатора Орловской области Андреем Клычковым посетила Белгородскую область для знакомства с передовым опытом, который может быть использован для развития Орловщины.

Одна из основных целей визита в Белгородскую область – ускорить реализацию губернаторских программ по развитию Орловской области. В частности, речь идет о программах развития «Реальные инвестиции», «Наш дом: комфортная среда», «Стандарт дорожных работ. Объемы и качество», «Ответственный застройщик», «Инфраструктурные объекты» и других.

В составе делегации Орловской области прибыли Председатель Облсовета Леонид Музалевский, члены областного Правительства, руководители структурных подразделений областной администрации, региональные парламентарии, руководство города Орла, главы муниципальных образований, руководители предприятий АПК, Всероссийского научно- исследовательского института селекции плодовых культур, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, руководители муниципальных коммунальных предприятий, Регионального фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области.

Для членов делегации были разработаны отдельные программы в зависимости от сферы их профессиональной деятельности: АПК, здравоохранение, социальная защита населения, образование, ЖКХ, строительство, капитальный ремонт жилья, благоустройство города.

В сфере АПК члены орловской делегации изучали работу ООО «ЗМС-Технолоджи», занимающегося производством оборудования для предприятий сельскохозяйственной отрасли. Также орловчане посетили молочный комплекс «Вереск» ГК «Зеленая Долина», ЗАО «Завод Премиксов №1», крестьянское (фермерское) хозяйство Андрея Котлярова, который занимается разведением клариевого сома.

Группа орловских руководителей в сфере ЖКХ и руководство города Орла посетили производственную базу эксплуатационно-дорожной службы №1 и тепличный комплекс МБУ «Управление Белгорблагоустройство». Члены делегации ознакомились с благоустройством набережной реки Везелка и многоквартирного дома на ул. Славы, вошедшего в адресную программу проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области. Орловчанам рассказали о проекте «Новая Жизнь», реализуемом АО «Дирекция Юго-Западного района», который дает возможность молодым специалистам и молодым семьям стать обладателями доступного жилья. Помимо этого, состоялось знакомство с работой ГУП «Белгородский областной фонд поддержки ИЖС» и АО «Белгородская ипотечная корпорация».

Руководители города Орла изучили опыт благоустройства дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Состоялось знакомство членов делегации с работой Городской больницы №2 г. Белгорода, Комплексного центра социального обслуживания населения г. Белгорода, Городской поликлиники №4 г. Белгорода, Белгородского онкологического диспансера и центра ядерной медицины «ПЭТ- Технолоджи» в Белгороде, городского центра реабилитации для престарелых и инвалидов, клинико-диагностического центра «Северный».

Члены орловской делегации также изучили опыт работы образовательных учреждений в Белгороде.



 
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