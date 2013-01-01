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ИЗМИР

Орел вошел в топ-10 туристических городов Центральной России

Янв 18
Орловская область Центральный федеральный округ
Орел вошел в топ-10 туристических городов Центральной России

Самые популярные у туристов города Центрального федерального округа по итогам 2017 года определил российский сервис бронирования отелей Tvil.ru.

Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов. В него не вошли Москва и Московская область.

В первой десятке городов, популярных у туристов в 2017 году, Орел, Ярославль, Владимир, Кострома, Тверь, Тула, Воронеж, Калуга, Рязань, Брянск.

При этом дешевле всего в ЦФО проживание путешественникам обошлось в Брянске и Орле.

По данным Tvil.ru, в нашем городе туристы бронировали проживание в отелях в среднем на одну ночь и платили 1,4 тысячи рублей в сутки.

В настоящее время по поручению врио Губернатора Андрея Клычкова завершается работа над Интернет-порталом, который будет представлять и продвигать туристический потенциал Орловщины.



 
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