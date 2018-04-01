Опыт Тамбовской области вошел в «Белую книгу закупок»



Центр стратегических разработок представил «Белую книгу закупок» (https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/04/Belaya_kniga_zakupki.pdf) - сборник рекомендаций, составленный на основе лучших практик шестнадцати регионов страны. В книге учтен опыт Тамбовской области.

Цель этого документа – способствовать повышению эффективности государственных и регулируемых закупок. Регионы-участники проекта продемонстрировали, каким образом они развивают собственные системы закупок для повышения качества и достижения высоких контрактных и социально-экономических показателей.

Тамбовская область является одним из лидеров Национального рейтинга прозрачности госзакупок. Занимать высокие позиции региону позволяет успешное решение основных задач, поставленных губернатором Александром Никитиным: обеспечение высокой открытости закупок, конкуренции и эффективности расходования средств. В «Белой книге госзакупок» учтен опыт Тамбовской области по формированию централизованной системы контрактных отношений, объединяющей областной и муниципальный уровень заказчиков. Создание такой системы в регионе началось в 2016 году по инициативе Александра Никитина. В результате прямая экономия от проведенных закупочных процедур превысила 1,2 млрд рублей, или 8,8% от общего объема закупок.

Отметим, Центр стратегических разработок был создан в 1999 году по инициативе будущего президента Российской Федерации Владимира Путина как площадка для разработки программы развития на ближайшее десятилетие. По поручению руководителя государства центр разработал стратегию развития России на 2018 – 2024 годы.