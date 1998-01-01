Определен первый претендент на резидентство в ТОСЭР «Угловка»

Вчера состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития. В ходе заседания рассмотрена заявка первого претендента на заключение соглашения об осуществлении деятельности в ТОСЭР «Угловка» - ООО «Валдайская косметика». За подписание соглашения с Правительством Новгородской области члены комиссии выступили единогласно. Как пояснили в министерстве инвестиционной политики Новгородской области, принятие комиссией положительного решения позволит региональному правительству, администрации моногорода и предприятию заключить соглашение, которое позволит стать резидентом ТОСЭР и в последствие получить право на предусмотренные законодательством налоговые льготы.

Так, первые пять лет работы в ТОСЭР имущество предприятия не облагается налогом, а в следующие 5 лет он составит всего 1,1%. Ставка федеральной части налога на прибыль сейчас 3%, резидент ТОСЭР освобождается от его уплаты в первые 5 лет после получения первой прибыли от деятельности. Региональный налог на прибыль выглядит следующим образом: стандартная ставка - 17%, в льготном режиме – 5% первые пять лет и 10% - следующие пять лет.

Также резидент ТОСЭР в течение 10 лет работы уплачивает страховые взносы во внебюджетные фонды по гораздо более низким ставкам по сравнению с организациями, не являющимися резидентами ТОСЭР: 7,6% против 30%.

Для возможности использования указанных мер стимулирования резиденту необходимо подтвердить свои планы по реализации проекта с объёмом капитальных вложений в течение первого года не менее 2,5 млн рублей, а также создать в первый год работы не менее 10 рабочих мест для нового предприятия. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано и осуществлять деятельность исключительно в Угловском городском поселении.

Территория опережающего социально – экономического развития «Угловка» Окуловского района расположена в точке пересечения основных транспортных путей. ТОСЭР «Угловка» – выгодное предложение для инвесторов на Северо -Западе.

Стоит согласиться, что начать бизнес на территории опережающего социально – экономического развития - правильный шаг.

Ознакомиться с постановлением Правительства и другими материалами о ТОСЭР «Угловка» можно по ссылке http://okuladm.ru/toser.

Фото Михаил Кривый

https://mikhail.krivyy.com/…/…/m11-6-stage-opening-ceremony/