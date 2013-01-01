Новый статус позволит предприятию пользоваться налоговыми льготами

У территории опережающего социально-экономического развития «Угловка» официально появился первый резидент. Соответствующий статус Министерство экономического развития России присвоило ООО «Валдайская косметика». Отныне предприятие может пользоваться предусмотренными законодательством налоговыми льготами.

Так, в первые пять лет работы в ТОСЭР имущество предприятия не будет облагаться налогом, а в следующие пять лет он составит 1,1%. Ставка федеральной части налога на прибыль для «Валдайской косметики» составит 3%, но резидент освобождается от его уплаты в течение 5 лет после получения первой прибыли. Региональный налог на прибыль для предприятия выглядит следующим образом: стандартная ставка – 17%, в льготном режиме – 5% первые 5 лет и 10% – следующие 5 лет.

Также ООО «Валдайская косметика» в течение 10 лет будет уплачивать страховые взносы во внебюджетные фонды по гораздо более низким ставкам по сравнению с организациями, не являющимися резидентами ТОСЭР: 7,6% против 30%.

Воспользоваться всеми перечисленными преференциями ООО «Валдайская косметика» может в рамках реализации инвестиционного проекта «Модернизация завода по производству парфюмерно-косметической продукции». Обновление предприятия позволит увеличить объемы производства и расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Фото предприятия предоставила администрация Окуловского района

По информации министерства инвестиционной политики