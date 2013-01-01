Омскому бизнесу расскажут про экономику будущего



12 октября в областном Конгресс-холле состоится бизнес FEST «Экономика будущего», где соберутся предприниматели, руководители малого и среднего бизнеса, резерв управленческих кадров региона, представители Администрации города Омска и Правительства Омской области.

Эксперты в областях социальной политики, экономики, управления кадрами поделятся мнением о цифровой экономике и трендах развития Омска. Участники бизнес FEST узнают, что ждет компании в ближайшем и отдаленном будущем, что необходимо учитывать при принятии решений относительно развития компаний и как планировать изменения в условиях будущего, а также получат информацию о цифровом проектировании и моделировании глобально конкурентоспособной продукции нового поколения.

Отметим, что в рамках бизнес FEST «Экономика будущего» состоится Межрегиональный конкурс участников Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. На конкурсе участники и гости смогут ознакомиться с лучшими социальными и бизнес-проектами Сибири и Урала. Стратегической целью данного конкурса является формирование управленческого потенциала, способного обеспечить развитие предприятий всех отраслей экономики региона.

Регистрация участников бизнес FEST продлится до 10 октября. Зарегистрироваться и ознакомиться с программой мероприятия можно на официальном сайте.