Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта



Центр поддержки экспорта Омской области приглашает предпринимателей принять участие в семинаре на безвозмездной основе.

Центр поддержки экспорта Омской области приглашает предпринимателей принять участие в семинаре на безвозмездной основе.

21 ноября в областном Конгресс-холле состоится семинар «Таможенное регулирование экспорта» Школы экспорта РЭЦ. Организатором семинара выступает Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе регионального Агентства развития и инвестиций.

К участию на безвозмездной основе приглашают представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии компании и старте экспортной деятельности.

Экспортный семинар состоится в очном формате. Применяя интерактивные методы обучения, квалифицированный тренер передаст слушателям базовые знания по таможенному регулированию экспорта. Участники семинара узнают основы таможенного законодательства, какой перечень документов необходим для подтверждения таможенной стоимости, какие правила интерпретации кодов ТН ВЭД (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) и определения страны происхождения товара существуют.

«Подготовка к декларированию продукции в таможенных органах происходит после подписания внешнеторгового контракта и получения документов, обеспечивающих правовое сопровождение сделки. Данный курс последовательно описывает основные таможенные операции: выбор таможенной процедуры, определение кода ТН ВЭД и страны происхождения товара; расчет таможенной стоимости экспортируемой продукции; сбор разрешительных документов для последующего декларирования товаров; уплата таможенных платежей и пошлин; взаимодействие с органами таможенного контроля для оформления вывозимых товаров и защита прав экспортера от неправомерных решений или бездействия сотрудников таможенного ведомства», - рассказали в Центре поддержки экспорта Омской области.

Для участия и заполнения заявки необходимо до 20 ноября включительно обратиться в Центр поддержки экспорта Омской области по телефону: +7(3812) 40-88-77.

Подробная информация о семинаре и схема регистрации представлена на сайте Центра.