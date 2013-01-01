Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
08 НОЯ, 15:43 МСК
USD (ЦБ)    66,2155
EUR (ЦБ)    75,6817

08 НОЯ, 15:43 МСК
USD (ЦБ)    66,2155
EUR (ЦБ)    75,6817

Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта

Ноя 8
Омская область Сибирский федеральный округ
Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта

Центр поддержки экспорта Омской области приглашает предпринимателей принять участие в семинаре на безвозмездной основе.
Центр поддержки экспорта Омской области приглашает предпринимателей принять участие в семинаре на безвозмездной основе.

21 ноября в областном Конгресс-холле состоится семинар «Таможенное регулирование экспорта» Школы экспорта РЭЦ. Организатором семинара выступает Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе регионального Агентства развития и инвестиций.

К участию на безвозмездной основе приглашают представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии компании и старте экспортной деятельности.

Экспортный семинар состоится в очном формате. Применяя интерактивные методы обучения, квалифицированный тренер передаст слушателям базовые знания по таможенному регулированию экспорта. Участники семинара узнают основы таможенного законодательства, какой перечень документов необходим для подтверждения таможенной стоимости, какие правила интерпретации кодов ТН ВЭД (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) и определения страны происхождения товара существуют.

«Подготовка к декларированию продукции в таможенных органах происходит после подписания внешнеторгового контракта и получения документов, обеспечивающих правовое сопровождение сделки. Данный курс последовательно описывает основные таможенные операции: выбор таможенной процедуры, определение кода ТН ВЭД и страны происхождения товара; расчет таможенной стоимости экспортируемой продукции; сбор разрешительных документов для последующего декларирования товаров; уплата таможенных платежей и пошлин; взаимодействие с органами таможенного контроля для оформления вывозимых товаров и защита прав экспортера от неправомерных решений или бездействия сотрудников таможенного ведомства», - рассказали в Центре поддержки экспорта Омской области.

Для участия и заполнения заявки необходимо до 20 ноября включительно обратиться в Центр поддержки экспорта Омской области по телефону: +7(3812) 40-88-77.

Подробная информация о семинаре и схема регистрации представлена на сайте Центра.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Омская область:
2 Ноя:
1 Ноя:
30 Окт:
Сибирский федеральный округ:
26 Окт:
25 Окт:
24 Окт:
РОССИЯ:
8 Ноя:
7 Ноя:
7 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Климатическое оружие. Миф или реальность?

Климатическое оружие. Миф или реальность?
Наука и технологии

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах
Экономика

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?
Наука и технологии 3

Государственная помощь малоимущим семьям. Как пользоваться

Государственная помощь малоимущим семьям. Как пользоваться
Экономика

«Пятый элемент». Новый проект Илона Маска и почему эти илоны не приживаются в России

«Пятый элемент». Новый проект Илона Маска и почему эти илоны не приживаются в России
Наука и технологии 3

«Не все самозанятые обрадуются налогу». Почему власти озаботились теневой занятостью при высоких ценах на нефть

«Не все самозанятые обрадуются налогу». Почему власти озаботились теневой занятостью при высоких ценах на нефть
Интервью и комментарии 1

Узнай, страна

НОВГОРОДЦЫ ВЫШЛИ В ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ»

НОВГОРОДЦЫ ВЫШЛИ В ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ»

Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта

Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта

В Тикси ввели в эксплуатацию комплекс ветровых установок мощностью 900 кВт.

В Тикси ввели в эксплуатацию комплекс ветровых установок мощностью 900 кВт.

В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского

В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского

Новости СМИ

Новости дня

15:29 Военным запретят публиковать сведения о своей службе в интернете Военным запретят публиковать сведения о своей службе в интернете
Повышение цен на топливо все же началось, новые санкции США не за горами и другие новости четверга
Повышение цен на топливо все же началось, новые санкции США не за горами и другие новости четверга
14:44 В Кремле оценили ситуацию с границей между Чечней и Ингушетией В Кремле оценили ситуацию с границей между Чечней и Ингушетией
14:07 В отставку подал генеральный прокурор США Джефф Сешнс В отставку подал генеральный прокурор США Джефф Сешнс
13:39 Нарушать режим Цеповязу помогали сотрудники колонии Нарушать режим Цеповязу помогали сотрудники колонии
13:12 В лесу под Архангельском аварийную посадку совершил самолет Ан-2 В лесу под Архангельском аварийную посадку совершил самолет Ан-2
12:42 Таджикистан: в колонии во время бунта убито 13 человек Таджикистан: в колонии во время бунта убито 13 человек
Российских миллиардеров не хотят видеть в Давосе, Медведев уповает на торговый оборот с Китаем и другие новости среды
Российских миллиардеров не хотят видеть в Давосе, Медведев уповает на торговый оборот с Китаем и другие новости среды
12:17 В Госдуму внесен проект об охране школ сотрудниками Росгвардии В Госдуму внесен проект об охране школ сотрудниками Росгвардии

Узнай, страна!

15:35 НОВГОРОДЦЫ ВЫШЛИ В ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ» НОВГОРОДЦЫ ВЫШЛИ В ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ»
Россия и Китай представили макет совместного самолета, госрегулирования цен на бензин не будет и другие новости вторника
Россия и Китай представили макет совместного самолета, госрегулирования цен на бензин не будет и другие новости вторника
14:15 Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта
07 НОЯ, 18:52 В Тикси ввели в эксплуатацию комплекс ветровых установок мощностью 900 кВт. В Тикси ввели в эксплуатацию комплекс ветровых установок мощностью 900 кВт.
07 НОЯ, 17:53 В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского
07 НОЯ, 17:51 В Приморье запустили новый домостроительный комбинат в ТОР «Надеждинская» В Приморье запустили новый домостроительный комбинат в ТОР «Надеждинская»
07 НОЯ, 16:47 В Челябинской области заложили первый на Урале промышленный плодово-ягодный сад В Челябинской области заложили первый на Урале промышленный плодово-ягодный сад
Лекарства подорожают на 10%, крах мировой экономики наступит в 2020 году и другие новости пятницы
Лекарства подорожают на 10%, крах мировой экономики наступит в 2020 году и другие новости пятницы
02 НОЯ, 15:40 В Орле проходит Всероссийская конференция к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева В Орле проходит Всероссийская конференция к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter