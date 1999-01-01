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Омский Центр поддержки экспорта вошел в тройку лучших в стране

Фев 21
Омская область Сибирский федеральный округ
Омский Центр поддержки экспорта вошел в тройку лучших в стране

Российский экспортный центр совместно с Минэкономразвития РФ высоко оценил работу Центра поддержки экспорта за 2018 год
Российский экспортный центр совместно с Минэкономразвития РФ высоко оценил работу Центра поддержки экспорта за 2018 год. Центр экспорта занял 3 место в итоговом рейтинге.

При расчете рейтинга оценивалась деятельность 50 региональных центров поддержки экспорта России. Учитывались 10 параметров: охват поддержки экспорта в регионе, количество «историй успеха» и новых экспортеров, география и объемы экспортных поставок и другое.

Напомним, что Центр поддержки экспорта Омской области создан в 2012 году при поддержке Министерства экономики и действует на базе Агентства развития и инвестиций. Цель Центра мотивировать и вовлекать субъектов малого и среднего предпринимательства во внешнеэкономическую деятельность, выводить компании на зарубежные рынки.

За 2018 год при содействии Центра поддержки экспорта омскими предприятиями заключены экспортные контракты на сумму около 1 миллиарда рублей, что в два раза превышает результаты прошлого года. Центр оказал поддержку 310 омским экспортёрам. Проведено 2 бизнес-миссии в Казахстан и Китай, организовано участие в 10 крупнейших международных выставках. Омские предприниматели были представлены, как индивидуальными стендами, так и коллективными.

Обратившись в Центр поддержки экспорта, предприниматель может использовать новые возможности для расширения и развития своего бизнеса: маркетинговые исследования, организация участия в международных выставках, обеспечение защиты интеллектуальной собственности за рубежом, получение патентов на результаты интеллектуальной деятельности и многое другое.

«В планах Центра на 2019 год - как можно больше популяризировать экспортную деятельность и услуги Центра в регионе, проведение бизнес-миссий в Китае, Казахстане, Узбекистане, Вьетнаме и Индии, участие в международных выставках, реализация образовательного проекта Российского экспортного центра «Школа экспорта РЭЦ». В ближайшее время еще одним важным этапом развития и поддержки предпринимательства станут новые направления деятельности Центра - продвижение товаров через ведущие маркетплейсы - Amazon и Alibaba. А также развитие в Омске акселерационной программы. Эта программа для тех, у кого есть амбициозная команда и готовый перспективный продукт, но нет знаний и идей по его реализации. Приглашаем активных предпринимателей к сотрудничеству», - рассказал генеральный директор Агентства развития и инвестиций Евгений Ковтун.

Центр поддержки экспорта Омской области расположен по адресу: ул. 70 лет Октября, 25/2, телефон: +7(3812)40-88-77.



 
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