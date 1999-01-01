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Омских предпринимателей приглашают на бесплатный бизнес-форум

Май 24
Омская область Сибирский федеральный округ
Омских предпринимателей приглашают на бесплатный бизнес-форум

В областном Конгресс-холле с 29 по 31 мая состоится форум предпринимательства «Свое дело - твой успех», в рамках которого для омского бизнес-сообщества организуют насыщенную деловую программу.
Организаторами мероприятия выступает Агентство развития и инвестиций, Министерство экономики Омской области, Администрация города Омска. Форум приурочен ко Дню предпринимательства и проходит при содействии региональных структур поддержки малого и среднего бизнеса.

Напомним, что Форум проводится с 2009 года и зарекомендовал себя, как уникальная диалоговая бизнес-площадка. Так, в рамках деловой программы Форума запланированы конференции, круглые столы, встречи с экспертами, семинары, мастер-классы, тренинги, презентации, а также дискуссионные площадки по актуальным вопросам предпринимательской деятельности.

Топовым мероприятием бизнес-форума станет мастер-класс «Как сделать прорыв в 2019 году?» от известного бизнес-тренера, профессионального спортсмена, участника олимпийских игр, рекордсмена книги рекордов Гиннесса, специалиста в области менеджмента, найма и мотивации персонала Сергея Шушина. Организаторы мероприятия отмечают, что мастер-класс также проводится на бесплатной основе, как и вся деловая программа Форума.

«Посетители и участники Форума получат уникальную возможность познакомиться с новыми подходами к организации собственного дела и интересными бизнес-решениями. Обсудят актуальные вопросы предпринимательской отрасли, повысят уровень своих знаний, найдут новых партнеров и обменяются опытом. На мероприятие требуется предварительная регистрация», - рассказал генеральный директор Агентства развития и инвестиций Евгений Ковтун.

Все желающие смогут не только получить бизнес-инсайты и узнать новые тренды, но и увидеть лучшие образцы омской продукции и инновационных разработок, которые предприниматели представят в рамках выставок «Омская марка» и «Инновации года». 77 экспонентов, занятых в легкой, пищевой промышленностях, ремесленничестве, деревообработке и других отраслях, представят омичам свои достижения, а также пригласят принять участие в различных дегустациях.

Организаторы приглашают действующих и начинающих предпринимателей принять участие в Форуме «Свое дело – твой успех». 29, 30 и 31 мая с 10.00 до 18.00 часов в областном Конгресс-холле спикеры, бизнес-тренеры, коучи и менторы будут «прокачивать» Ваши знания и бизнес.

С деловой программой Форума можно ознакомиться на сайте Агентства. Вход свободный. Требуется предварительная регистрация.



 
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