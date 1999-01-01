Омских предпринимателей приглашают на бесплатный бизнес-форум
В областном Конгресс-холле с 29 по 31 мая состоится форум предпринимательства «Свое дело - твой успех», в рамках которого для омского бизнес-сообщества организуют насыщенную деловую программу.
Напомним, что Форум проводится с 2009 года и зарекомендовал себя, как уникальная диалоговая бизнес-площадка. Так, в рамках деловой программы Форума запланированы конференции, круглые столы, встречи с экспертами, семинары, мастер-классы, тренинги, презентации, а также дискуссионные площадки по актуальным вопросам предпринимательской деятельности.
Топовым мероприятием бизнес-форума станет мастер-класс «Как сделать прорыв в 2019 году?» от известного бизнес-тренера, профессионального спортсмена, участника олимпийских игр, рекордсмена книги рекордов Гиннесса, специалиста в области менеджмента, найма и мотивации персонала Сергея Шушина. Организаторы мероприятия отмечают, что мастер-класс также проводится на бесплатной основе, как и вся деловая программа Форума.
«Посетители и участники Форума получат уникальную возможность познакомиться с новыми подходами к организации собственного дела и интересными бизнес-решениями. Обсудят актуальные вопросы предпринимательской отрасли, повысят уровень своих знаний, найдут новых партнеров и обменяются опытом. На мероприятие требуется предварительная регистрация», - рассказал генеральный директор Агентства развития и инвестиций Евгений Ковтун.
Все желающие смогут не только получить бизнес-инсайты и узнать новые тренды, но и увидеть лучшие образцы омской продукции и инновационных разработок, которые предприниматели представят в рамках выставок «Омская марка» и «Инновации года». 77 экспонентов, занятых в легкой, пищевой промышленностях, ремесленничестве, деревообработке и других отраслях, представят омичам свои достижения, а также пригласят принять участие в различных дегустациях.
Организаторы приглашают действующих и начинающих предпринимателей принять участие в Форуме «Свое дело – твой успех». 29, 30 и 31 мая с 10.00 до 18.00 часов в областном Конгресс-холле спикеры, бизнес-тренеры, коучи и менторы будут «прокачивать» Ваши знания и бизнес.
С деловой программой Форума можно ознакомиться на сайте Агентства. Вход свободный. Требуется предварительная регистрация.
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