Омских предпринимателей бесплатно обучили основам экспортной деятельности



В период с 30 по 31 января в областном Конгресс-холле омские предприниматели изучали основы экспортной деятельности в рамках бесплатной экспортной программы семинаров Школы экспорта РЭЦ.

Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе регионального Агентства развития и инвестиций, провел семинар по курсу «Основы экспортной деятельности». Семинар проводился в рамках реализации экспортной программы семинаров Школы экспорта РЭЦ на бесплатной основе профессиональным аттестованным тренером – Анной Колоколовой.

Участники семинара узнали о преимуществах экспортной деятельности для российских предпринимателей, изучили механизмы выбора потенциального рынка для международных продаж и поиска первых иностранных покупателей, оценили соответствие своего продукта требованиям внешнего рынка, определили потенциальные риски и способы их минимизации, проанализировали основные этапы осуществления внешнеторговой сделки: международные переговоры, заключение внешнеторгового контракта, таможенное оформление, оптимизация логистических процессов и получение валютных платежей; а также выявили инструменты государственной поддержки, наиболее релевантные для своего проекта.

Обучение прошли представители 14 компаний из таких сфер как сельское хозяйство, легкая промышленность, строительство и промышленное оборудование.

«Образовательная программа Школы экспорта РЭЦ состоит из 11 курсов и предназначена для предприятий малого и среднего предпринимательства, которые заинтересованы в экспорте своих товаров или услуг и хотели бы больше узнать о специфике ведения внешнеэкономической деятельности. В рамках семинара «Основы экспортной деятельности» участники познакомились с инструментами первичного анализа внешних рынков, поиска и оценки потенциальных покупателей, со спецификой подготовки предприятия и товара к экспорту и организации валютных платежей, с рисками экспортной деятельности и методами их минимизации, а также с инструментами государственной поддержки российских экспортеров. В течение 2018 года представители малого и среднего предпринимательства смогут пройти все 11 курсов программы экспортных семинаров в Центре поддержки экспорта Омской области», - рассказала заместитель начальника Центра поддержки экспорта Омской области Анна Колоколова.

Участники семинара «Основы экспортной деятельности» успешно справились с итоговым тестированием и получили удостоверение слушателя курса «Основы экспортной деятельности» программы семинаров Школы экспорта РЭЦ.