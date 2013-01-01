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Омских бизнесменов приглашают на бесплатный семинар по логистике для экспортеров

Май 28
Омская область Сибирский федеральный округ
Омских бизнесменов приглашают на бесплатный семинар по логистике для экспортеров

Центр поддержки экспорта Омской области приглашает малый и средний бизнес к участию в бесплатном обучающем семинаре.
5 июня в областном Конгресс-холле состоится бесплатный семинар «Логистика для экспортеров» Школы экспорта РЭЦ. Организатором семинара выступает Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе Агентства развития и инвестиций.

Как отмечают организаторы, длительность обучающего семинара 6,5 часов - с 10.00 часов до 18 часов 30 минут. За этот период бизнесмены получат анализ логистического обеспечения экспортной деятельности и узнают обо всех логистических инструментах, применяемых в ходе реализации экспортного проекта.

«На семинаре «Логистика для экспортеров» состоится обзор российского рынка логистических услуг. Участники семинара узнают семь критериев работы по организации эффективной логистики, получат рекомендации по выбору логистического оператора и страховой компании, подберут электронные базы данных и интернет-площадки, актуальные для экспортного проекта. После успешного обучения бизнесмены получат сертификат об участии в экспортном семинаре по теме «Логистика для экспортеров» программы экспортных семинаров Школы экспорта РЭЦ», - отметил генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

Оставить заявку на участие в бесплатном семинаре и подробнее ознакомиться с программой экспортных семинаров можно на сайте Центра. Заявки принимаются до 04 июня 2019 года включительно.

Напомним, что Центр также бесплатно оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства при выходе на международные рынки и рынки соседних регионов. Приглашаем всех активных предпринимателей к деловому сотрудничеству. Центр поддержки экспорта Омской области расположен по адресу: ул. 70 лет Октября, 25/2, телефон: +7(3812)40-88-77.



 
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