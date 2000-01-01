Омские предприниматели нашли партнеров в Азербайджанской Республике

В ходе крупнейшего мероприятия энергетического сектора в Прикаспийском регионе омские компании презентовали свою продукцию и разработки, предназначенные специально для нефтегазовой и нефтехимической отрасли.

С 29 мая по 01 июня 2018 года в столице Азербайджанской Республики состоялась международная выставка «Нефть и газ Каспия». Мероприятие собрало ведущих специалистов и лидеров нефтяной индустрии для демонстрации передовых технологий в области добычи и переработки нефти и газа, транспортировки и логистики, сервисных услуг. Омскую область на нём представили руководители и специалисты шести предприятий малого и среднего бизнеса нефтегазовой, нефтехимической и химической промышленности: ООО «Внешторгресурс», ООО «Кросс-автоматика», ООО «Завод кольцевых заготовок», АО «Поликон», ООО «ЭТП-Трейдинг» и ООО «КСК-Сервис».

Познакомиться с достижениями омских компаний позволил стенд, подготовленный Центром поддержки экспорта, действующим на базе Агентства развития и инвестиций Омской области.

- Центр поддержки экспорта Омской области понес расходы в части оплаты стоимости выставочной площади и необходимого дополнительного оборудования, разработки макета и перевода презентационного материала. Также специалисты Центра обеспечили организацию деловых переговоров с заинтересованными субъектами малого и среднего предпринимательства Азербайджанской Республики для компаний-участников,- рассказал генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

Каждая из омских компаний провела ряд продуктивных переговоров. Например, со специалистом по гидроэнергетике компании Rapid Solutions Джоном Салинсом, который рассказал об особенностях работы нефтегазовой отрасли Азербайджана, и компаниях, готовых к сотрудничеству.

Особый интерес к продукции нашего региона проявили представители государственной нефтегазовой компании SOCAR, являющейся одной из наиболее перспективных нефтяных компаний в мире.

– Это уже вторая поездка нашей компании в Азербайджанскую Республику, - сообщил директор омской компании «Кросс-Автоматика» Александр Дударев. - В прошлом году посещали страну в рамках бизнес-миссии, провели ряд встреч с инженерными и строительными организациями из нефтяной отрасли, в этом году решили принять участие в крупной профильной выставке, чтобы закрепить прошлогодние контакты и получить новые.

В целом для омских компаний эта выставка стала продуктивной. Представленная предприятиями региона продукция смогла заинтересовать представителей азербайджанского бизнеса и оказалась весьма конкурентоспособной по цене и качеству на местном рынке.

Также стоит отметить повышенное внимание СМИ к стенду Омской области.