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Омские предприниматели могут заняться разработкой программного обеспечения для роботов-официантов

Окт 17
Омская область Сибирский федеральный округ
Омские предприниматели могут заняться разработкой программного обеспечения для роботов-официантов

В период с 15 по 19 октября пять омских компаний принимают участие в бизнес-миссии в Китайскую Народную Республику (г. Пекин, г. Циндао).
Расширить географию экспорта и принять участие в бизнес-миссии предпринимателям помог Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе регионального Агентства развития и инвестиций.

В деловую поездку отправились пять предприятий: ООО «Альянс», ООО «Будущее сегодня», ООО «С-Фрукт Сибирь», ООО «Гибкое колесо» и ООО «Внешторгресурс». Компании заняты в пищевой, химической, транспортной, деревообрабатывающей промышленности и в ИТ-сфере.

«Деловая программа построена в соответствии с индивидуальными запросами участников бизнес-миссии и включает В2В переговоры, посещение профильных предприятий и контактно-кооперационную биржу с представителями деловых кругов Китайской Народной Республики. Бизнес-миссии помогают предпринимателям находить новых клиентов и партнёров, определить степени заинтересованности в сотрудничестве и получить обратный отклик от потенциальных иностранных партнёров», - отметил генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

В рамках первого дня бизнес-миссии представители делегации из Омска приняли участие в бирже контактов и провели презентации своих компаний. Так, представители ООО «Будущее сегодня» обсудили возможность разработки программного обеспечения для медицинских роботов и роботов-официантов.

Живой интерес к продукции из древесины компании ООО «Альянс» проявили китайские предприниматели, которые высоко оценили качество, технические характеристики и обсудили возможности поставки пиломатериалов в КНР.

У компании ООО «С-Фрукт» состоялись переговоры с дистрибьюторами продуктов питания. Бизнесмены провели дегустацию сушёных фруктовых снеков.

Представители ООО «Гибкое колесо» презентовали проект колесной пары нового поколения для подвижного состава. Своей презентацией омские бизнесмены заинтересовали крупную железнодорожную компанию.

Участники бизнес-миссии ООО «Внешторгресурс» рассказали в презентации о своей продукции, а также провели переговоры о поставках графитовых смазок для тихоходных механизмов.

Бизнес-миссия омских предпринимателей в Китайскую Народную Республику продлится до 19 октября. В Центре поддержки экспорта Омской области напомнили, что для участия в бизнес-миссиях и других деловых поездках приглашаются все предприниматели, заинтересованные в развитии экспортной деятельности на международные рынки и рынки соседних регионов. Подробную информацию о поддержке можно узнать здесь.



 
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