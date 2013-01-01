Омские предприятия приглашают на Российский промышленный форум в Уфу



С 27 февраля по 01 марта региональное Агентство развития и инвестиций совместно с Администрацией г. Омска запланировали визит омской делегации в Республику Башкортостан, г. Уфа.

Агентство развития и инвестиций Омской области организует бесплатное участие делегатов в специализированных выставках: «Машиностроение», «Станкостроение», «Деревообработка», «Инновационный потенциал Уфы» в рамках российского промышленного форума.

Участие в выставках позволит омским предпринимателям продвинуть оборудование и технологии на рынке, в короткие сроки представить свою продукцию большому количеству специалистов, принимающих решения о закупках, в том числе промышленных предприятий близлежащих регионов. Для этого организаторы адресно приглашают специалистов компаний, заинтересованных в приобретении представленной на выставках продукции.

Отметим, что заявки на участие принимаются до 31 января 2018 года.

Агентство организует на выставке коллективный стенд компаний, который представит Омскую область участия. Компании-участнику необходимо оплатить расходы, связанные с командировкой своего представителя.

«Тематические разделы выставок позволят заявить о себе всем, кто работает в промышленной отрасли, в том числе машино- и станкостроении, производителям оборудования и аппаратуры, разработчикам технологий по автоматизации, информационной безопасности, производителям инструмента, оснастки, комплектующих, материалов. Также на выставке представят специальный раздел «Горная промышленность», в рамках которого презентуют технологии и оборудование для добычи и обогащения полезных ископаемых. В Уфе представители омской делегации смогут оценить состояние регионального рынка и занять место на стратегическом рынке России. Совместное проведение нескольких дополняющих друг друга выставок и насыщенная деловая программа делают Российский промышленный форум в Уфе важным событием отрасли», - отмечают в Агентстве развития и инвестиций Омской области.

Заявление на участие и соглашение необходимо отправить на электронную почту ilyasova@eic-omsk.ru. Формы документов можно скачать на сайте Центра поддержки экспорта Омской области.

Контактное лицо по вопросам участия в выставке: главный специалист Центра поддержки экспорта Омской области Алия Русанова, тел.:+7 (3812)40-88-77.