Омские пищевики привезли «серебро» с Международной выставки «Продэкспо–2019»



Бизнесмены из Омска представили на выставке свои лучшие продукты.

В начале февраля на протяжении пяти дней в Москве проводилась 26-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2019». «Продэкспо» - это самая масштабная продовольственная выставка в России и Восточной Европе. В этом году почти 2,5 тысячи компаний из 69 стран мира представили образцы своей продукции.

Напомним, что участие в выставке десяти омских предприятий организовал Центр поддержки экспорта, действующий на базе Агентства развития и инвестиций. Центр оплатил организационный взнос, аренду дополнительного оборудования и затраты на изготовление стенда, на котором представляли свою продукцию омские компании.

Омские предприниматели провели большое количество деловых встреч и переговоров с потенциальными партнерами – бизнесменами и дистрибьюторами.

Традиционной кульминацией «Продэкспо» стал международный дегустационный конкурс «Лучший продукт - 2019», проводимый по всем номинациям продуктов питания. О том, что омская пищевая промышленность достигла высокого уровня качества, свидетельствует серебряная медаль компании «Молочный» - серьезная награда в масштабах Международной выставки. Сыры омского производителя завоевали признание и уважение потребителей и конкурсного жюри.

«Нашей компании очень понравилось принимать участие в мероприятии Центра поддержки экспорта. За время работы выставки установлено достаточно большое количество контактов с Казахстаном и Узбекистаном. Несколько договоров об экспортных поставках подписаны. В перспективе сотрудничество с Германией. Очень довольны, что сыры нашего производства – «Лилипут» и «Озерный край» завоевали серебряную медаль на Международном конкурсе «Лучший продукт – 2019». Удивили конкурсную комиссию тем, что в Сибири изготавливают сыры в парафине, что на данный момент является знаком качества», - поделилась маркетолог кооператива «Молочный» Маргарита Довнар.

«Центр поддержки экспорта готов оказать содействие компаниям в разработке и экспертизе экспортных контрактов, переводе коммерческих предложений на иностранные языки, проверке иностранных контрагентов, проведении мониторингов деятельности компаний», - отметил генеральный директор Евгений Ковтун.

Центр поддержки экспорта Омской области расположен по адресу: ул. 70 лет Октября, 25/2, телефон: +7(3812)40-88-77.