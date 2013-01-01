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Омские манежи-трансформеры захватывают мир

Сен 4
Омская область Сибирский федеральный округ
Омские манежи-трансформеры захватывают мир

До недавнего времени манежи-трансформеры из Омска отправлялись детям по регионам РФ, а теперь поступают заказы с ближнего и дальнего зарубежья.
Всем известный факт, что только первые несколько месяцев ребенок лежит в кроватке и шевелит ручками-ножками, далее он уже переворачивается и пытается ползти. На диване или кровати подвижного ребенка одного оставлять опасно, на полу среди подушек – бесполезно. Простой и надежный способ выйти из этой ситуации – купить детский манеж. Безусловно, он должен быть удобным и максимально безопасным.

Омские производители компания «Play Home for kids» разработали уникальный детский манеж-трансформер, который подходит для деток с рождения до самой школы. «Мы изготавливаем детские развивающие манежи-трансформеры, которые также превращаются в игровую зону, домик, кровать, спортивный мат, а также могут использоваться, как сухой бассейн. Наш продукт уникален не только на омском рынке, но и по всему миру. Мы являемся единственным производителем данной продукции», - рассказали в компании «Play Home for kids».

Манежи-трансформеры от омского производителя обладают высокими свойствами: всесторонняя защита, крепкие стенки, оптимальная высота, устойчивость, многофункциональность, большой размер игрового пространства, долгий срок службы, особо прочный материал эко-кожа Easy Clean.

Таким успешным бизнес-проектам всегда рад оказать помощь Центр поддержки экспорта, который является структурным подразделением Агентства развития и инвестиций Омской области. Отметим, что Центр оказывает поддержку экспортно ориентированным компаниям в выходе на международные рынки, реализуя национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

С 17 по 21 августа Центр поддержки экспорта организовал участие омских предпринимателей в 14-ой Международной специализированной выставке товаров для детей «Детство 2019». В этом году масштабная выставка индустрии товаров для детей развернулась на площадке выставочного центра «Атакент» в г. Алматы.

Так, одним из участников выставки стала компания «Play Home for kids», которая впервые отправилась на мероприятие международного уровня в составе официальной делегации Омской области для презентации своей продукции. Центр поддержки экспорта оказал содействие, оплатив аренду коллективного стенда, регистрационный взнос за каждого участника, разработку информационно-презентационных материалов и их перевод на иностранные языки.

«Это было наше первое участие, и мы хотим еще! Нам все очень понравилось: подготовка, застройка, организация и прием. Все было на высшем уровне! Мы познакомились со многими интересными людьми со своими историями создания бизнеса. С людьми, с которыми ты на одной волне, а это вдохновляет и заряжает. С некоторыми из них мы договорились о коллаборации, с кем-то обменялись идеями для бизнеса. Также нам поступили выгодные предложения реализовать оптовые продажи нашей продукции в Казахстане. И все это благодаря Центру поддержки экспорта», - поделилась впечатлениями после выставки руководитель компании «Play Home for kids» Ирина Суворова.

Девиз компании – «Один манеж, а сколько возможностей» оправдывает себя полностью. В зависимости от настроения ребенка, его возраста и увлечений родители могут адаптировать манеж-трансформер в уютный домик, спортивный мат для занятий гимнастикой или сеансов детского массажа, сухой бассейн и даже дополнительное спальное место для гостей. После участия в казахстанской выставке детских товаров омские предприниматели не собираются останавливаться на достигнутом и в ближайшее время думают о расширении производства.

Центр поддержки экспорта Омской области приглашает активных представителей малого и среднего бизнеса, желающих начать внешнеэкономическую деятельность и выйти на международные рынки сбыта, к сотрудничеству. Готовы предложить полный спектр услуг: информационно-консультационную поддержку, маркетинговые исследования, услуги по продвижению, а также подбор потенциальных партнеров организацию индивидуальных деловых встреч и участие в международных выставках с арендой выставочной площади.

Центр поддержки экспорта Омской области расположен по адресу: ул. 70 лет Октября, 25/2, телефон: +7(3812)40-88-77.



 
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