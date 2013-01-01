Одним из ключевых спикеров Промышленного Форума в Череповце станет эксперт мирового уровня

Череповец станет ведущей площадкой для развития «зеленой промышленности"-уверенность в этом выразил Ивао Охаси, эксперт мирового уровня в области стратегического развития территорий и международного сотрудничества. Господин Охаси станет одним из ключевых спикеров II Международного промышленного форума, который пройдет в Череповце 12-13 декабря 2018 года. Мероприятие проводится под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ. Организаторы – Агентство Городского Развития, Инвестиционное агентство «Череповец» при поддержке мэрии, правительства Вологодской области.

«Мы собираем ведущих промышленников и экспертов для того, чтобы обсудить современные векторы развития производства, - объяснила Оксана Андреева, директор Агентства Городского Развития, организующего форум, - для нас большая честь принимать в Череповце гостя такого высокого уровня. Наши компании готовы к серьезному разговору, и я уверена, что тот ценный опыт, которым готов делиться господин Охаси, будет очень важен для них».

По словам Ивао Охаси, у компаний Вологодской области есть большой потенциал сотрудничества с японскими предприятиями, но для того, чтобы оно складывалось успешно, важно разработать активную стратегию привлечения инвестиций из Японии.

«Наши компании уже идут по этому пути, - рассказала директор Агентства Городского Развития Оксана Андреева, - так, например, одно из череповецких предприятий, занимающихся производством оборудования для ультразвукового контроля металлопродукции, успешно вышло на японский рынок и продолжает расширять число международных партнеров.

Азиатский вектор – это стратегия, которую все чаще выбирают компании Вологодской области при расширении своей деятельности.

Мы очень много общаемся с бизнесом, и за последние годы интерес к работе с азиатскими странами все возрастает. И это понятно: на фоне ужесточающихся санкций со стороны Европы и США рынки Азии, которые растут огромными темпами, не могут не вызывать интерес. За последнее время вологодские предприниматели все чаще обращаются в Вологодскую ТПП с просьбой помочь выйти на азиатский рынок. И мы видим, что можем внести большую роль в установлении международных отношений»- прокомментировала предстоящий Форум президент Союза Вологодская Торгово-промышленная палата Галина Телегина.

«Оценивая тенденции промышленного развития в России и в мире я вижу, что такие крупные производственные территории, как Череповец, должны сыграть важную роль в технологическом перевооружении России, - пояснил господин Охаси. – «Зеленая промышленность» - это тот новый сектор экономики, который станет источником роста».

Напомним, что Международный промышленный форум пройдет в Череповце под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Регистрация на форум открыта на сайте http://agr-city.ru/promforum/