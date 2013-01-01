Одним из ключевых спикеров Промышленного Форума в Череповце станет эксперт мирового уровня
«Мы собираем ведущих промышленников и экспертов для того, чтобы обсудить современные векторы развития производства, - объяснила Оксана Андреева, директор Агентства Городского Развития, организующего форум, - для нас большая честь принимать в Череповце гостя такого высокого уровня. Наши компании готовы к серьезному разговору, и я уверена, что тот ценный опыт, которым готов делиться господин Охаси, будет очень важен для них».
По словам Ивао Охаси, у компаний Вологодской области есть большой потенциал сотрудничества с японскими предприятиями, но для того, чтобы оно складывалось успешно, важно разработать активную стратегию привлечения инвестиций из Японии.
«Наши компании уже идут по этому пути, - рассказала директор Агентства Городского Развития Оксана Андреева, - так, например, одно из череповецких предприятий, занимающихся производством оборудования для ультразвукового контроля металлопродукции, успешно вышло на японский рынок и продолжает расширять число международных партнеров.
Азиатский вектор – это стратегия, которую все чаще выбирают компании Вологодской области при расширении своей деятельности.
Мы очень много общаемся с бизнесом, и за последние годы интерес к работе с азиатскими странами все возрастает. И это понятно: на фоне ужесточающихся санкций со стороны Европы и США рынки Азии, которые растут огромными темпами, не могут не вызывать интерес. За последнее время вологодские предприниматели все чаще обращаются в Вологодскую ТПП с просьбой помочь выйти на азиатский рынок. И мы видим, что можем внести большую роль в установлении международных отношений»- прокомментировала предстоящий Форум президент Союза Вологодская Торгово-промышленная палата Галина Телегина.
«Оценивая тенденции промышленного развития в России и в мире я вижу, что такие крупные производственные территории, как Череповец, должны сыграть важную роль в технологическом перевооружении России, - пояснил господин Охаси. – «Зеленая промышленность» - это тот новый сектор экономики, который станет источником роста».
Напомним, что Международный промышленный форум пройдет в Череповце под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Регистрация на форум открыта на сайте http://agr-city.ru/promforum/
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