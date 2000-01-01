Один из первых современных онкологических центров появился в Курской области пять лет назад



В четверг президент России Владимир Путин провел большую ежегодную пресс-конференцию. Журналист из Воронежа Денис Вольф спросил главу страны о помощи властей в строительстве онкоцентров.

«У нас есть некоторые подвижки по онкологии, но не такие, как требует проблема, — ответил Владимир Путин. — Поэтому софинансирование мы будем обязательно делать».

Одним из первых современный онкологический центр появился пять лет назад в Курской области. Прежний диспансер на улице Пирогова, введенный еще в 1973 году, был рассчитан на круглосуточное пребывание 120 больных, а амбулаторно мог принять не более 80 человек в смену. Между тем реальная потребность в онкологическом лечении выросла за это время в разы. Конечно, одному региону изыскать в бюджете сумму в пять с лишним миллиардов рублей было невозможно. Поэтому региональную власть поддержал президент России Владимир Путин. Благодаря его инициативе область была включена в федеральную целевую программу и получила необходимые средства. Здесь установлено оборудование, которое широко применяют в клиниках Европы и лучших онкоцентрах страны. Для работы на нем курские специалисты прошли обучение у столичных и зарубежных специалистов.

С этого года продолжается возведение 3-й очереди онкоцентра. Новый корпус состоит из 2-х блоков — палатного и хирургического. Последний сдадут уже в июле 2018-го. По планам здесь будут проводить около 10 тыс. операций и лечить 15 тыс. пациентов в год.

Палатный корпус планируют сдать в 1-й половине 2019-го. Здесь вырастут 8 этажей, здание сможет принять 340 пациентов. Профилактика, качественная диагностика, раннее выявление недуга и, конечно, грамотное лечение. Онкоцентр открывает такие возможности. Диагноз «рак» не должен звучать как приговор. А еще здесь говорят о тщательном подборе кадров, ведь никакая современная аппаратура не сможет спасти жизнь без настоящего профессионала.