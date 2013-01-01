Обсудили организацию альтернативной гражданской службы в Курской области



Как отметил заместитель начальника отдела подготовки призыва граждан на военную службу областного военного комиссариата Виктор Цуканов, альтернативная служба в армии остается актуальной возможностью для замены военной службы по призыву. Право на нее гарантировано Конституцией РФ.

- Молодые люди, которые изъявили желание заменить военную службу по призыву на альтернативную, подают заявление в установленном порядке в соответствующие сроки: кто подлежит призыву осенью - до 1 апреля текущего года, а те, кто подлежит призыву весной, - до 1 октября, - подчеркнул он.

Каждый призванный в армию молодой человек, если ношение оружия противоречит его убеждениям, имеет право отдать долг Родине в мирном формате. Альтернативщики трудятся в медучреждениях, социальных службах, почтовых отделениях. При этом их служба длится не 12 месяцев, как у срочников, а 21.

Заявление о замене военной службы по призыву альтернативной подается гражданином в военкомат по месту постановки на учёт не позднее полугода до начала призыва, на который он может попасть. В заявлении молодой человек должен обосновать свой выбор и при этом может указать людей, которые согласны подтвердить достоверность этих доводов. Призывная комиссия может и отказать призывнику.

В этот осенний призыв отдать долг Родине по альтернативному варианту решили 2 молодых человека. Еще 10 парней ждут своих вакансий.

Как отметил и.о. председателя комитета по труду и занятости населения Курской области Владимир Воропаев, курские альтернативщики служат неплохо, выполняют возложенные на них обязанности. Принято решение о призыве весной 3-х человек для прохождения альтернативной гражданской службы.