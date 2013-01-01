Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 ДЕК, 00:33 МСК
USD (ЦБ)    57,4544
EUR (ЦБ)    68,2328
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Обсудили организацию альтернативной гражданской службы в Курской области

Дек 27
Курская область Центральный федеральный округ
Обсудили организацию альтернативной гражданской службы в Курской области

Как отметил заместитель начальника отдела подготовки призыва граждан на военную службу областного военного комиссариата Виктор Цуканов, альтернативная служба в армии остается актуальной возможностью для замены военной службы по призыву. Право на нее гарантировано Конституцией РФ.
- Молодые люди, которые изъявили желание заменить военную службу по призыву на альтернативную, подают заявление в установленном порядке в соответствующие сроки: кто подлежит призыву осенью - до 1 апреля текущего года, а те, кто подлежит призыву весной, - до 1 октября, - подчеркнул он.

Каждый призванный в армию молодой человек, если ношение оружия противоречит его убеждениям, имеет право отдать долг Родине в мирном формате. Альтернативщики трудятся в медучреждениях, социальных службах, почтовых отделениях. При этом их служба длится не 12 месяцев, как у срочников, а 21.

Заявление о замене военной службы по призыву альтернативной подается гражданином в военкомат по месту постановки на учёт не позднее полугода до начала призыва, на который он может попасть. В заявлении молодой человек должен обосновать свой выбор и при этом может указать людей, которые согласны подтвердить достоверность этих доводов. Призывная комиссия может и отказать призывнику.

В этот осенний призыв отдать долг Родине по альтернативному варианту решили 2 молодых человека. Еще 10 парней ждут своих вакансий.

Как отметил и.о. председателя комитета по труду и занятости населения Курской области Владимир Воропаев, курские альтернативщики служат неплохо, выполняют возложенные на них обязанности. Принято решение о призыве весной 3-х человек для прохождения альтернативной гражданской службы.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Курская область:
27 Дек:
27 Дек:
27 Дек:
Центральный федеральный округ:
27 Дек:
27 Дек:
27 Дек:
РОССИЯ:
27 Дек:
27 Дек:
27 Дек:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Убить коммерческие банки – задачи нет». В чем логика банковской чистки в 2017 году?

«Убить коммерческие банки – задачи нет». В чем логика банковской чистки в 2017 году?
Экономика

«Обещания сытой жизни и надежного будущего». Почему предвыборная программа Путина имеет мало общего с реальностью

«Обещания сытой жизни и надежного будущего». Почему предвыборная программа Путина имеет мало общего с реальностью
Интервью и комментарии 3

На особых условиях. Путин поручил вернуть вывезенные из России миллиарды

На особых условиях. Путин поручил вернуть вывезенные из России миллиарды
Экономика 1

«Идет омертвление тканей». Почему промышленность России снова упала в ноябре

«Идет омертвление тканей». Почему промышленность России снова упала в ноябре
Экономика 2

Узнай, страна

Курскими врачами разработана и внедрена уникальная система централизованного мониторинга пациентов

Курскими врачами разработана и внедрена уникальная система централизованного мониторинга пациентов

Решаются проблемы инвалидов

Решаются проблемы инвалидов

Новости компаний

Экспертное мнение:Новый Таможенный кодекс стран ЕЭС

Экспертное мнение:Новый Таможенный кодекс стран ЕЭС

Биткоин не ждет. Нужны быстрые, но взвешенные решения

Биткоин не ждет. Нужны быстрые, но взвешенные решения

Новости СМИ

Новости дня

27 ДЕК, 21:30 В отношении руководства ВИМ-Авиа возбуждено уголовное дело из-за долгов по зарплате В отношении руководства ВИМ-Авиа возбуждено уголовное дело из-за долгов по зарплате
«Либо стреляться, либо сдаваться». Почему экс-владелец фабрики «Меньшевик» открыл стрельбу
«Либо стреляться, либо сдаваться». Почему экс-владелец фабрики «Меньшевик» открыл стрельбу
27 ДЕК, 21:11 В магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге взорвалась самодельная бомба В магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге взорвалась самодельная бомба
27 ДЕК, 20:51 На Донбассе завершился обмен пленными между ДНР и ЛНР и Украиной На Донбассе завершился обмен пленными между ДНР и ЛНР и Украиной

Узнай страна!

27 ДЕК, 20:59 Курскими врачами разработана и внедрена уникальная система централизованного мониторинга пациентов Курскими врачами разработана и внедрена уникальная система централизованного мониторинга пациентов
Начальник Генштаба ВС РФ: США готовят террористов на своей базе в Сирии
Начальник Генштаба ВС РФ: США готовят террористов на своей базе в Сирии
27 ДЕК, 19:27 Тамбовская область отмечена в лидерах по созданию условий для бизнеса Тамбовская область отмечена в лидерах по созданию условий для бизнеса
27 ДЕК, 18:28 Якутия дополнительно направит почти 9 млрд на повышение зарплаты бюджетникам Якутия дополнительно направит почти 9 млрд на повышение зарплаты бюджетникам
21 ДЕК, 09:59 Гендиректором областного Агентства развития и инвестиций назначен Евгений Ковтун Гендиректором областного Агентства развития и инвестиций назначен Евгений Ковтун
15 ДЕК, 14:45 Об итогах конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года» Об итогах конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года»

Новости компаний

27 ДЕК, 16:52 Экспертное мнение:Новый Таможенный кодекс стран ЕЭС Экспертное мнение:Новый Таможенный кодекс стран ЕЭС

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter