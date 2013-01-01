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ИЗМИР

Общественный совет по ЖКХ контролирует исполнение поручений губернатора Александра Никитина

Июн 15
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Общественный совет по ЖКХ контролирует исполнение поручений губернатора Александра Никитина

В администрации области состоялось очередное заседание общественного совета по вопросам ЖКХ при главе администрации области. Основные темы обсуждения: соблюдение мер пожарной безопасности в многоквартирных домах и переход на «прямые» договоры с ресурсоснабжающими организациями.
В администрации области состоялось очередное заседание общественного совета по вопросам ЖКХ при главе администрации области. Основные темы обсуждения: соблюдение мер пожарной безопасности в многоквартирных домах и переход на «прямые» договоры с ресурсоснабжающими организациями.

«Общественный совет стал эффективной диалоговой площадкой при решении различных вопросов сферы ЖКХ, о которых не раз говорил губернатор Александр Никитин», - сказал перед заседанием начальник управления государственного жилищного надзора области Сергей Захарцев.

Одной из главных тем стало соблюдение мер пожарной безопасности в многоквартирных домах. За последние пять лет в Тамбовской области произошло 15 пожаров в домах повышенной этажности. Рейды и проверки домов управлением государственного жилищного надзора области совместно с МЧС региона выявили множество нарушений, и почти все они связаны с ненадлежащим обслуживанием или ремонтом систем пожарной безопасности.

Обслуживание систем пожарной безопасности надлежащим образом – важный вопрос в работе управляющих компаний. Как отмечают в МЧС России по Тамбовской области, согласно законодательству управляющие компании должны брать на себя обслуживание пожарных систем. Для этого они могут нанять специализированную организацию, имеющую лицензию на данный вид деятельности, либо получить лицензию сами. Сделать это можно в ГУ МЧС региона.

Председатель Общественного совета, руководитель регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Андрей Пронькин подчеркнул, что в сфере обеспечения безопасности населения чрезмерных мер быть не может, необходимо эффективное взаимодействие всех участников процесса: и контрольно-надзорных органов, и муниципальных чиновников, и управляющих организаций и непосредственно населения.

Также на заседании общественного совета обсудили промежуточные итоги перехода на «прямые» договоры с ресурсоснабжающими организациями.

«Главный плюс новой системы – гарантия поступления средств собственника конечному получателю. «Прямые» договоры помогают избавиться от посредников и увеличить доход ресурсоснабжающих организаций, который в перспективе пойдёт на модернизацию жилищно-коммунальных сетей», - отметил начальник управления государственного жилищного надзора области Сергей Захарцев.

В Тамбовской области на «прямые» договоры перешли порядка 200 домов. В первую очередь, активно заинтересовались этой системой жители Котовска и Рассказово.

Жильцы, которые хотели бы также заключить «прямые» договоры с ресурсоснабжающими организациями, должны на общедомовом собрании проголосовать с кворумом 50 процентов плюс один голос, направить оригинал протокола в управление государственного жилищного надзора и в соответствующие организации. С первого числа следующего месяца, как правило, ресурсник предоставляет «прямые» договоры, а жильцы ведут оплату по новой системе.



 
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