Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
09 НОЯ, 17:11 МСК
USD (ЦБ)    66,8497
EUR (ЦБ)    75,8076

09 НОЯ, 17:11 МСК
USD (ЦБ)    66,8497
EUR (ЦБ)    75,8076

В Орле начала работу Всероссийская художественная выставка «ОБРАЗ РОДИНЫ»

Ноя 9
Орловская область Центральный федеральный округ
В Орле начала работу Всероссийская художественная выставка «ОБРАЗ РОДИНЫ»

Выставка организована Секретариатом Союза художников России совместно с Правительством Орловской области, Администрацией города Орла, Орловским отделением Союза художников России и посвящена 200-летию со дня рождения классика

Экспозиция представлена на 9 площадках города. Ознакомиться с ней можно до 10 декабря.

Официальное открытие выставки состоялось сегодня в Орловской детской школе изобразительных искусств и ремесел.

От имени Андрея Клычкова к участникам церемонии обратился заместитель Губернатора по экономике и финансам Вадим Тарасов: «Спасибо за духовную радость, которую ощущают все посетители выставки, проделанную творческую и организаторскую работу».

Также приветствия прозвучали от главы администрации г. Орла Александра Муромского, членов Секретариата Союза художников России Алексея Суховецкого, Геннадия Правоторова, Александра Муравьева, члена орловского отделения творческой организации Анатолия Костяникова и других живописцев.

Представители профессионального сообщества подчеркнули, что первая выставка «Образ Родины» прошла в Орловской области ровно 20 лет назад. Сегодня Орел вновь стал центром культурного притяжения. Здесь представлены картины, отражающие красоту, духовность, силу и непобедимый характер Отечества, посвященные гению нашего выдающегося земляка.

Организаторы события были отмечены благодарностями Союза художников России, Российской академии художеств.

Напомним, что 30 октября было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Орловской области и Союзом художников России. Оно предполагает партнерство, направленное на создание условий для стимулирования творческой деятельности, реализацию культурно-просветительских проектов, развитие художественного пространственного решения городской среды.

Справочно:

Свои работы на выставку «ОБРАЗ РОДИНЫ IV» предоставили: Народный художник, действительный член академии Российской академии художеств и председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, народные художники и академики Российской академии художеств Николай Боровской, Дмитрий Белюкин, Николай Воронков, Виктор Глухов, Валентин Сидоров, Алексей Суховецкий, Дмитрий Тугаринов, Валерий Евдокимов, Евгений Ромашко; народные художники России Сергей Гавриляченко, Валерий Полотнов, Геннадий Намеровский, Гиви Калмахелидзе, Александр Карих, Борис Диодоров, Евгений Захаров, Геннадий Ефимочкин, Александр Муравьев, Василий Дранишников, Юрий Орлов; заслуженные художники России: Владимир Буйначев, Владимир Волков, Лариса Давыдова, Андрей Дубов, Николай Желтушко, Евгений Жидков, Юрий Жарков, Виктор Жилин, Владимир Рузин, Валерий Гращенков, Николай Пластов, Валерий Гошко, Михаил Зотов, Александр Золотых, Дмитрий Левитин, Татьяна Федорова, Анатолий Костяников, Иван Костомаров, Сергей Коровин, Татьяна Киселева, Олег Кукушкин, Александр Лавров, Виктор Орлов, Анатолий Рыбкин, Вера Самарина, Николай Силаев, Юрий Ткачев, Александр Шубин, Валерий Михеев, Дмитрий Шмарин, Владимир Шпаковский, Евгений Щеглов, ряд других выдающихся мастеров, чье творчество известно далеко за пределами России.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Орловская область:
9 Ноя:
2 Ноя:
2 Ноя:
Центральный федеральный округ:
9 Ноя:
9 Ноя:
9 Ноя:
РОССИЯ:
9 Ноя:
9 Ноя:
8 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке
Политика

Климатическое оружие. Миф или реальность?

Климатическое оружие. Миф или реальность?
Наука и технологии

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах
Экономика

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?
Наука и технологии 6

Государственная помощь малоимущим семьям. Как пользоваться

Государственная помощь малоимущим семьям. Как пользоваться
Экономика

«Пятый элемент». Новый проект Илона Маска и почему эти илоны не приживаются в России

«Пятый элемент». Новый проект Илона Маска и почему эти илоны не приживаются в России
Наука и технологии 3

Узнай, страна

В Удмуртии изготавливают пилотные образцы сверхпроводов для Кольцевого коллайдера будущего

В Удмуртии изготавливают пилотные образцы сверхпроводов для Кольцевого коллайдера будущего

В Саратовской области запускают производство первых российских СВЧ-трактов для спутниковых платформ

В Саратовской области запускают производство первых российских СВЧ-трактов для спутниковых платформ

В Иркутской области запустили реанимированный после банкротства нефтеперерабатывающий завод

В Иркутской области запустили реанимированный после банкротства нефтеперерабатывающий завод

В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева

В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева

Новости СМИ

Новости дня

16:28 Дознаватель-жертва изнасилования в Уфе отказалась проходить полиграф Дознаватель-жертва изнасилования в Уфе отказалась проходить полиграф
Санкции США против Ирана помогают России, новый автомобиль Путина представят на автосалоне в Женеве и другие новости пятницы
Санкции США против Ирана помогают России, новый автомобиль Путина представят на автосалоне в Женеве и другие новости пятницы
16:17 В Сирии в ходе спецоперации у Пальмиры освобождены 19 заложников В Сирии в ходе спецоперации у Пальмиры освобождены 19 заложников
15:58 Сердобольная стюардесса накормила грудью чужого ребенка Сердобольная стюардесса накормила грудью чужого ребенка
15:40 Главред «Медузы» подал в отставку после скандала Главред «Медузы» подал в отставку после скандала
15:02 Астронавт запечатлел Землю, окутанную необычным свечением Астронавт запечатлел Землю, окутанную необычным свечением
14:51 В России предложили ввести новую систему техосмотра автомобилей В России предложили ввести новую систему техосмотра автомобилей
Повышение цен на топливо все же началось, новые санкции США не за горами и другие новости четверга
Повышение цен на топливо все же началось, новые санкции США не за горами и другие новости четверга
14:32 Пореченков выступил за сохранение звания Ефремова Пореченков выступил за сохранение звания Ефремова

Узнай, страна!

16:59 В Удмуртии изготавливают пилотные образцы сверхпроводов для Кольцевого коллайдера будущего В Удмуртии изготавливают пилотные образцы сверхпроводов для Кольцевого коллайдера будущего
Российских миллиардеров не хотят видеть в Давосе, Медведев уповает на торговый оборот с Китаем и другие новости среды
Российских миллиардеров не хотят видеть в Давосе, Медведев уповает на торговый оборот с Китаем и другие новости среды
16:20 В Саратовской области запускают производство первых российских СВЧ-трактов для спутниковых платформ В Саратовской области запускают производство первых российских СВЧ-трактов для спутниковых платформ
15:43 В Иркутской области запустили реанимированный после банкротства нефтеперерабатывающий завод В Иркутской области запустили реанимированный после банкротства нефтеперерабатывающий завод
15:34 В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева
08 НОЯ, 15:35 Новгородцы вышли в финал всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России" Новгородцы вышли в финал всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России"
08 НОЯ, 14:15 Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта
Россия и Китай представили макет совместного самолета, госрегулирования цен на бензин не будет и другие новости вторника
Россия и Китай представили макет совместного самолета, госрегулирования цен на бензин не будет и другие новости вторника
07 НОЯ, 17:53 В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter