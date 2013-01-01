В Орле начала работу Всероссийская художественная выставка «ОБРАЗ РОДИНЫ»



Выставка организована Секретариатом Союза художников России совместно с Правительством Орловской области, Администрацией города Орла, Орловским отделением Союза художников России и посвящена 200-летию со дня рождения классика

Экспозиция представлена на 9 площадках города. Ознакомиться с ней можно до 10 декабря.

Официальное открытие выставки состоялось сегодня в Орловской детской школе изобразительных искусств и ремесел.

От имени Андрея Клычкова к участникам церемонии обратился заместитель Губернатора по экономике и финансам Вадим Тарасов: «Спасибо за духовную радость, которую ощущают все посетители выставки, проделанную творческую и организаторскую работу».

Также приветствия прозвучали от главы администрации г. Орла Александра Муромского, членов Секретариата Союза художников России Алексея Суховецкого, Геннадия Правоторова, Александра Муравьева, члена орловского отделения творческой организации Анатолия Костяникова и других живописцев.

Представители профессионального сообщества подчеркнули, что первая выставка «Образ Родины» прошла в Орловской области ровно 20 лет назад. Сегодня Орел вновь стал центром культурного притяжения. Здесь представлены картины, отражающие красоту, духовность, силу и непобедимый характер Отечества, посвященные гению нашего выдающегося земляка.

Организаторы события были отмечены благодарностями Союза художников России, Российской академии художеств.

Напомним, что 30 октября было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Орловской области и Союзом художников России. Оно предполагает партнерство, направленное на создание условий для стимулирования творческой деятельности, реализацию культурно-просветительских проектов, развитие художественного пространственного решения городской среды.

Справочно:

Свои работы на выставку «ОБРАЗ РОДИНЫ IV» предоставили: Народный художник, действительный член академии Российской академии художеств и председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, народные художники и академики Российской академии художеств Николай Боровской, Дмитрий Белюкин, Николай Воронков, Виктор Глухов, Валентин Сидоров, Алексей Суховецкий, Дмитрий Тугаринов, Валерий Евдокимов, Евгений Ромашко; народные художники России Сергей Гавриляченко, Валерий Полотнов, Геннадий Намеровский, Гиви Калмахелидзе, Александр Карих, Борис Диодоров, Евгений Захаров, Геннадий Ефимочкин, Александр Муравьев, Василий Дранишников, Юрий Орлов; заслуженные художники России: Владимир Буйначев, Владимир Волков, Лариса Давыдова, Андрей Дубов, Николай Желтушко, Евгений Жидков, Юрий Жарков, Виктор Жилин, Владимир Рузин, Валерий Гращенков, Николай Пластов, Валерий Гошко, Михаил Зотов, Александр Золотых, Дмитрий Левитин, Татьяна Федорова, Анатолий Костяников, Иван Костомаров, Сергей Коровин, Татьяна Киселева, Олег Кукушкин, Александр Лавров, Виктор Орлов, Анатолий Рыбкин, Вера Самарина, Николай Силаев, Юрий Ткачев, Александр Шубин, Валерий Михеев, Дмитрий Шмарин, Владимир Шпаковский, Евгений Щеглов, ряд других выдающихся мастеров, чье творчество известно далеко за пределами России.