Объем работ, выполненных в строительной сфере, за 11 месяцев текущего года составил 42,8 млрд рублей



Это было озвучено сегодня на совещании с заместителями глав администраций районов и городских округов, курирующих строительную отрасль региона, которое провел заместитель губернатора области Сергей Дюмин.

Объем работ, выполненных в строительной сфере, в ноябре 2017 г. составил 4,8 млрд рублей, за январь-ноябрь 2017 г. – 42,8 млрд рублей.

За 11 месяцев 2017 года организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 429 тыс. кв. м общей площади жилых домов.

На заседании были отмечены муниципальные образования, которые выполнили планы по жилищному строительству. Это Медвенский, Обоянский, Рыльский, Советский, Тимский, Фатежский районы, город Щигры.

Сергей Дюмин проинформировал о работе по выполнению указа президента по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем. Полностью реализована программа переселения граждан из аварийного жилья, которое было признано таковым по состоянию на 01.01.2012 года. Наблюдается рост выдачи ипотечных займов на 2000 по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В регионе активно предоставляются земельные участки многодетным семьям. За 11 месяцев текущего года 830 семей получили землю, в том числе в районе пригородного п. Косиново – 540. В 2018 году курские многодетные семьи получат еще более 1000 земельных участков.

«В районе п. Косиново земли выделены из фонда развития жилищного строительства. Это федеральная земля, которая будет отдана многодетным семьям. Ежемесячно проводится жеребьевка по распределению этих земельных участков. В 2018 году данная работа будет продолжена. Там уже достаточно много земли оформлено и размежевано, все подготовлено для того, чтобы предоставить земли многодетным семьям. Земельные участки обеспечиваются инженерной инфраструктурой: строятся газопроводы, сети электроснабжения, решаются вопросы водоснабжения и водоотведения», - рассказал заместитель губернатора.