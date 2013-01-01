«Обь» отправится на Ямал из Ленинградской области



Дизельный портовый ледокол, построенный по заказу ФГУП «Атомфлот», спустили на воду на Выборгском судостроительном заводе

«Обь» будет обеспечивать круглогодичную навигацию танкеров завода по сжижению газа ОАО «Ямал СПГ» на подходном канале и в акватории порта Сабетта на полуострове Ямал.

Ледокол построен по проекту Aker Arc 124. Его длина составляет 89,5 м, ширина – 21,9 м, дедвейт – 750 тонн. На судне установлен стал инновационный движительный комплекс, состоящий из четырех винто-рулевых колонок мощностью около 2,5 МВт каждая. Это дает возможность ледоколу идти как носом, так и кормой, обеспечивая высокую маневренность в порту. Мощность судна позволяет прокладывать путь через лед толщиной в полтора метра на скорости два узла и развивать скорость в четыре узла в битом льду толщиной до пяти метров.

Контракт на постройку ледокола стоимостью 6 млрд рублей был подписан в апреле 2015 года. Сейчас готовность судна составляет около 70 процентов. После спуска на воду «Обь» отправили на достроечную набережную Выборгского судостроительного завода, чтобы завершить все работы к ноябрю этого года.

ПАО «Выборгский судостроительный завод» — одно из крупнейших судостроительных предприятий Северо-Западного региона России. С момента основания завод спустил на воду свыше 200 судов. На верфи работают полторы тысячи ленинградцев. Завод загружен заказами до 2024 года. В основном он строит ледоколы проекта Aker Arc130A по заказу «ГазпромНефть Новый порт», предназначенные для работы на Северном морском пути.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ