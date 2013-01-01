О работе МКАС, МАК и Коллегии посредников ТПП РФ в 2018 году

1. В течение 2018 года МКАС, МАК и Коллегией посредников при ТПП РФ было принято следующее количество заявлений:

МКАС (международные споры) 252 (из 305 контрактов)

МКАС (внутренние споры) 159

МКАС (спортивные споры) 8

МКАС (отделения) 35

ИТОГО 454

МАК 13

Коллегия посредников 13

1.1. МКАС при ТПП РФ (международные коммерческие споры)

В 2018 году в МКАС поступило 252 иска от компаний из 54 стран. Наибольшее количество иностранных участников арбитражных разбирательств было из Белоруссии, Германии, Китая, Кипра, Казахстана, Латвии и Польши.

Споры по искам, поданным в МКАС, возникли в связи с нарушением обязательств по внешнеэкономическим контрактам купли-продажи (поставки), оказания услуг, строительного подряда, аренды, лизинга, кредита и др. Наибольшее количество исков было подано в связи с нарушением условий договоров купли-продажи (поставки).

1.2. МКАС при ТПП РФ (внутренние споры)

В 2018 году в МКАС поступило 159 исков для разрешения внутренних споров, которые были связаны с нарушением обязательств из договоров поставки, оказания услуг, строительного подряда, аренды, перевозки и др. Наибольшее количество исков было подано в связи с нарушением условий договоров купли-продажи (поставки).

1.3. Отделения МКАС при ТПП РФ

В течение 2018 года были созданы отделения МКАС и филиалы ТПП РФ для обеспечения их деятельности в Волгограде, Воронеже, Владивостоке, Краснодаре, Московской области, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Тюмени, Ульяновске и Челябинске. Таким образом, всего на настоящее время создано 17 отделений МКАС.

В 2018 году в отделения МКАС (Иркутск, Казань, Ростов-на-Дону, Уфа, Нижний Новгород, Московская область) поступило 35 исков. Наиболее успешно показали себя отделения МКАС, созданные в Казани (14 споров), Нижнем Новгороде (7 споров), Уфе (6 споров) и Иркутске (5 споров). Споры по искам, поданным в отделения МКАС, возникли из договоров поставки, оказания услуг, аренды, кредита и др. Наибольшее количество исков было подано в связи с нарушением условий договоров купли-продажи (поставки).

1.4. МКАС при ТПП РФ (спортивные споры)

В 2018 году в МКАС поступило 8 исков. Споры по искам, поданным в МКАС, возникли из отношений в области профессионального спорта и спорта высших достижений.

1.5. МАК при ТПП РФ

В 2018 году в МАК поступило 13 исков от компаний из 5 стран (Россия, Норвегия, Кипр, Гонконг, Белиз). В 5 спорах обе стороны являлись иностранными компаниями.

Споры по искам, поданным в МАК, возникли в связи с нарушением обязательств по договорам морского страхования, перевозки, купли-продажи морского судна и др.

1.6. Коллегия посредников при ТПП РФ

В 2018 году в Коллегию посредников поступило 13 заявлений о проведении процедуры медиации. По итогам примирительных процедур урегулировано 48 споров, включая 1 международный спор. Споры, рассмотренные в Коллегии посредников, возникли из договоров строительного подряда, поставки, оказания услуг, инвестиционных контрактов, корпоративных отношений, несостоятельности (банкротства).

В 2018 году осуществлялась работа в рамках соглашений о сотрудничестве между ТПП РФ и Арбитражным судом города Москвы и Судом по интеллектуальным правам. По обращениям участников арбитражного процесса в комнаты примирения судов медиаторами Коллегии посредников при ТПП РФ проведено более 300 консультаций по внесудебному урегулированию споров. О положительных итогах работы медиаторов Коллегии суды размещали информацию на своих официальных сайтах.

Продолжено обучение судей государственных арбитражных судов по разработанной совместно с МИМОП ТПП РФ программе «Медиативные навыки в работе судьи» (Саратов, Крым).

Оказано методическое и организационное содействие в открытии комнат примирения в арбитражных судах (Бурятия, Саратов).

При содействии Коллегии посредников при ТПП РФ в 2018 году созданы центры медиации при региональных палатах (ТПП Республики Бурятия, ТПП Саратовской области, Балашихинская ТПП, Новосибирская ТПП, ТПП Еврейской автономной области и др.).

В 2018 году совместно с МИМОП проведено обучение 19 медиаторов для системы ТПП (Курск, Ижевск, Анапа, Краснодар, Новосибирск, Биробиджан, Ростов-на-Дону, Киров, Новороссийск).

1.7. Мероприятия по развитию и популяризации международного коммерческого арбитража, третейского разбирательства и медиации

В 2018 году при участии ТПП РФ в России и за рубежом проведено более 20 мероприятий по вопросам международного коммерческого арбитража, третейского разбирательства и медиации, в том числе: участие в заседании Группы арбитражных институтов Центральной и Восточной Европы (Париж); участие в конференции, посвященной 25-летию МКАС при ТПП Республики Молдова (Кишинев); участие в конгрессе по вопросам морского права (Вэйхай); Российско-германские конференции по арбитражу и медиации (Москва, Ганновер); проведение в ТПП РФ полуфиналов и финала Пятого студенческого конкурса по международному коммерческому арбитражу «ВАВТ-2018 – Международная купля-продажа» имени М.Г. Розенберга; официальные открытия отделений МКАС в регионах.