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Нововоронежская АЭС признана лучшей социально ориентированной компанией на уровне регионов РФ

Дек 3
Москва Центральный федеральный округ
Нововоронежская АЭС признана лучшей социально ориентированной компанией на уровне регионов РФ

В Воронежской области Нововоронежская АЭС (НВ АЭС) стала победителем на региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности». Теперь предприятию предстоит участие в федеральном этапе конкурса.
Нововоронежская АЭС оказывает благотворительную и спонсорскую помощь социально незащищенным слоям населения: детям, оставшимся без попечения родителей или оказавшимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам, ветеранам войны и труда, многодетным семьям и т. д.

Атомщики реализуют также гуманитарную программу помощи детским приютам, а также программы популяризации спорта и здорового образа жизни, патриотического воспитания, поддержки культурно-исторических проектов и т.д.

В рамках благотворительных проектов НВ АЭС постоянно проводятся мероприятия, направленные на улучшение социальной, спортивной инфраструктуры города Нововоронежа, его благоустройство.

Всего на благотворительность в прошлом году Нововоронежская атомная станция затратила свыше 15,2 млн рублей.

Воронежская область, Центральный федеральный округ



 
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