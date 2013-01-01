Нововоронежская АЭС признана лучшей социально ориентированной компанией на уровне регионов РФ
Дек 3
В Воронежской области Нововоронежская АЭС (НВ АЭС) стала победителем на региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности». Теперь предприятию предстоит участие в федеральном этапе конкурса.
Нововоронежская АЭС оказывает благотворительную и спонсорскую помощь социально незащищенным слоям населения: детям, оставшимся без попечения родителей или оказавшимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам, ветеранам войны и труда, многодетным семьям и т. д.
Атомщики реализуют также гуманитарную программу помощи детским приютам, а также программы популяризации спорта и здорового образа жизни, патриотического воспитания, поддержки культурно-исторических проектов и т.д.
В рамках благотворительных проектов НВ АЭС постоянно проводятся мероприятия, направленные на улучшение социальной, спортивной инфраструктуры города Нововоронежа, его благоустройство.
Всего на благотворительность в прошлом году Нововоронежская атомная станция затратила свыше 15,2 млн рублей.
Воронежская область, Центральный федеральный округ
3 Дек 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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