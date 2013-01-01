Новороссийск и Керчь соединит скоростная трасса в обход Анапы



«Главгосэкспертиза» России одобрила проект и смету на строительство участка трассы Новороссийск-Керчь, которая свяжет трассу «М-4 Дон» с мостом через Керченский пролив. Заказчиком строительства выступает ФКУ Упрдор «Черноморье» (Сочи). Подрядчик - ООО «Дорожная строительная компания». По проекту работы планируют закончить до конца 2021 года.

Строительство участка дороги протяженностью 18,88 км с расчетной скоростью движения 120 км в час направлено на обеспечение транспортной связи Крымского полуострова с материковой частью РФ — Таманским полуостровом. Участок станет альтернативным направлением для отрезка трассы, проходящего по территории Анапы, что позволит освободить дорожную сеть города-курорта от транзитного транспорта. Проект предусматривает строительство транспортных развязок, мостов и путепроводов, прокладку водопропускных труб, строительство трансформаторных подстанций, локальных очистных сооружений остановок общественного транспорта. Краснодарский край, Южный федеральный округ

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