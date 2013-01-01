Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 ИЮН, 09:25 МСК
USD (ЦБ)    65,5547
EUR (ЦБ)    73,2180

04 ИЮН, 09:25 МСК
USD (ЦБ)    65,5547
EUR (ЦБ)    73,2180

Новороссийск и Керчь соединит скоростная трасса в обход Анапы

Июн 4
Москва Центральный федеральный округ
Новороссийск и Керчь соединит скоростная трасса в обход Анапы

«Главгосэкспертиза» России одобрила проект и смету на строительство участка трассы Новороссийск-Керчь, которая свяжет трассу «М-4 Дон» с мостом через Керченский пролив. Заказчиком строительства выступает ФКУ Упрдор «Черноморье» (Сочи). Подрядчик - ООО «Дорожная строительная компания». По проекту работы планируют закончить до конца 2021 года.
Строительство участка дороги протяженностью 18,88 км с расчетной скоростью движения 120 км в час направлено на обеспечение транспортной связи Крымского полуострова с материковой частью РФ — Таманским полуостровом. Участок станет альтернативным направлением для отрезка трассы, проходящего по территории Анапы, что позволит освободить дорожную сеть города-курорта от транзитного транспорта.

Проект предусматривает строительство транспортных развязок, мостов и путепроводов, прокладку водопропускных труб, строительство трансформаторных подстанций, локальных очистных сооружений остановок общественного транспорта.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
4 Июн:
4 Июн:
3 Июн:
Центральный федеральный округ:
3 Июн:
3 Июн:
3 Июн:
РОССИЯ:
3 Июн:
3 Июн:
3 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Газовые войны. Кто выигрывает в схватке России и США за европейский рынок СПГ?

Газовые войны. Кто выигрывает в схватке России и США за европейский рынок СПГ?
Экономика

Выручили санкции. Как внешние ограничения увеличили российский экспорт сельхозпродукции

Выручили санкции. Как внешние ограничения увеличили российский экспорт сельхозпродукции
Экономика

Плата за выезд. Россияне активнее возвращают свои долги ради выезда за пределы страны

Плата за выезд. Россияне активнее возвращают свои долги ради выезда за пределы страны
Общество

Рекомендации по дестабилизации. В США придумали новый план подрыва экономики России

Рекомендации по дестабилизации. В США придумали новый план подрыва экономики России
Политика 6

Россия наращивает добычу нефти и газа и расширяет рынок онлайн-торговли и другие новости

Россия наращивает добычу нефти и газа и расширяет рынок онлайн-торговли и другие новости
События и факты

Легенда стала экспонатом. Куда самолет Ту-134 совершил свой последний полет?

Легенда стала экспонатом. Куда самолет Ту-134 совершил свой последний полет?
Наука и технологии

Узнай, страна

В Ивановской области запустили импортозамещающее производство решетчатых настилов

В Ивановской области запустили импортозамещающее производство решетчатых настилов

Новороссийск и Керчь соединит скоростная трасса в обход Анапы

Новороссийск и Керчь соединит скоростная трасса в обход Анапы

В Москве открыли четыре станции новой линии метро

В Москве открыли четыре станции новой линии метро

Губернатор Александр Никитин открыл новые корпуса Психоневрологического интерната

Губернатор Александр Никитин открыл новые корпуса Психоневрологического интерната

Новости дня

09:08 В Токио задержан гражданин России, который пытался запустить дрон В Токио задержан гражданин России, который пытался запустить дрон
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
08:32 Украинский МИД жалуется на возвращение России в ПАСЕ Украинский МИД жалуется на возвращение России в ПАСЕ
07:43 Генное редактирование может сократить жизнь Генное редактирование может сократить жизнь
07:24 Эксперты назвали отрасли экономики с самым большим ростом зарплат Эксперты назвали отрасли экономики с самым большим ростом зарплат
07:01 ПАСЕ изменит регламент по желанию России ПАСЕ изменит регламент по желанию России
06:42 Россия недостаточно помогает в расследовании крушения Boeing МН17 Россия недостаточно помогает в расследовании крушения Boeing МН17
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
06:29 Зеленский намерен вернуть Крым Зеленский намерен вернуть Крым

Узнай, страна!

08:25 В Ивановской области запустили импортозамещающее производство решетчатых настилов В Ивановской области запустили импортозамещающее производство решетчатых настилов
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
03 ИЮН, 17:04 Губернатор Александр Никитин открыл новые корпуса Психоневрологического интерната Губернатор Александр Никитин открыл новые корпуса Психоневрологического интерната
01 ИЮН, 17:10 В Астраханской области День защиты детей отметили спортивно-оздоровительной и экологической акциями В Астраханской области День защиты детей отметили спортивно-оздоровительной и экологической акциями
30 МАЙ, 18:47 В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов
28 МАЙ, 12:29 Десятый год Вологодская ТПП будет чествовать предпринимателей и организации 30 мая в Кремле Десятый год Вологодская ТПП будет чествовать предпринимателей и организации 30 мая в Кремле
24 МАЙ, 14:05 Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter