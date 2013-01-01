Новый терминал аэропорта "Черемшанка" начал работать в Красноярске
Современный аэровокзал пропускной способностью до 40 тысяч пассажиров в год построили вместо сгоревшего шесть лет назад здания
Основное направление работы аэропорта "Черемшанка" – внутрирегиональные и внутримуниципальные рейсы на вертолётах и самолётах средней вместимости в районы Крайнего Севера , в том числе в Эвенкию и на Таймыр. Большинство рейсов выполняются в рамках региональной программы социально значимых перевозок.
«В ближайшие три-пять лет нам необходимо модернизировать всю сеть местных аэропортов, ведь авиационное сообщение – это жизненно важная вещь для такого огромного региона, как Красноярский край. По некоторым портам уже закладывается федеральное финансирование, поэтому мы вправе ожидать, что реконструкция сети начнется уже в следующем году", – подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.
Было отмечено, что создание воздушно-транспортной инфраструктуры будет служить "авиационным каркасом" для Енисейской Сибири – макрорегиона, объединяющего интересы Красноярского края, республик Тыва и Хакасия.
Красноярский край, Сибирский федеральный округ
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